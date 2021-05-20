Uçakta neden domates suyu içilir?

Alman havayolu şirketi Lufthansa; tren, vapur ya da başka toplu taşıma araçlarında istenmeyen domates suyunun, neden uçaklarda yolcular tarafından talep edildiğini araştırdı. Ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

HAVADA BAŞKA, YERDE BAŞKA

“Uçukta yolcular neden domates suyu içmeyi arzu eder?” sorusuna Alman Havayolları Lufthansa, bir bilimsel araştırma yaptırarak cevap aradı. Ortaya ise ilginç bir sonuç çıktı. Araştırma sonucuna göre; Domates suyu, havadayken, yerdekine göre daha farklı bir lezzet veriyor. Alçak kabin basıncı koku alma ve tad alma gibi lezzet duyularını değiştiriyor. Ekşi, tuzlu gibi aromalı içecekleri vücut daha az tercih ediyor, domates suyu ise tatlı ve daha meyvemsi geliyor. Bu nedenle de domastes suyu daha çok uçak yolcuları tarafından tercih ediliyor.

VÜCUTTAKİ DEĞİŞİM YÜZÜNDEN

Araştırmada; uçaklardaki düşük basınç yüzünden tuz, şeker veya baharatların daha yüksek oranda alınması yolunda vücudun reaksiyon geliştirdiği de vurgulandı. Örneğin, uçakta tuzun yüzde 30 oranında daha az tat verdiği belirlendi. Bunun tam tersine, taze sıkılmış meyve aromasının ise daha net bir şekilde tat verdiği sonucuna varıldı.