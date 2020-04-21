Uçak biletleri yananlar için iade tarihleri belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs salgınının küresel ticarete yönelik etkilerini en aza indirmek amacıyla gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Biletlerini açığa alabilecekler

Karaismailoğlu, tüm turistik faaliyetleri ile taşımacılık faaliyetleri iptal edilen sıcak hava balonu işletmelerinin de ruhsat veh temdit ödemelerine ait yaklaşık 15 milyon lira tutarındaki alacakların bir yıl ertelendiğini açıklayarak, "Hava yolu yolcu aklarına ait yönetmelikte yapılan düzenleme ile havayollarından bilet iadelerinin yapılmasını yolcu hakları bakımından garanti altına aldık.

Yaptığımız bu düzenleme ile vatandaşlarımız isterse biletlerini açığa aldırabilecek ve bu biletleri 6 ay içerisinde kullanabilecekler. Bilet ücret iadesi isteyen vatandaşlarımıza da hava yolu firmaları tarafından uçuşların başlatılmasının ardından iki ay içerisinde ödediği bilet ücretini iade alabilecek" diye konuştu.