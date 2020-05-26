Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
370.769
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2916
EURO
7.4186

Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek

Haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY), korona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamalar getirdi. Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek

Haziran ayında yeniden uçuşlara başlayacak Türk Hava Yolları (THY), korona virüs ile mücadele kapsamında yeni uygulamalar getirdi. Yolcular anons ile sıra numarasına göre uçağa binecek, koridorlarda kuyruk ve temas olmayacak.

26 Mayıs 2020 Salı 17:25
2007 Okunma
Uçağa artık anons ve sıra numarasına göre binilecek

Korona virüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan Türk Hava Yolları, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı.

Ekşi, “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat” diye paylaşımlarda bulundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
"Kazasız belasız bayram" dilekleri kabul oldu
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
YHT seferleri 28 Mayıs'ta yarı kapasiteyle tekrardan seferlerine başlıyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Süleymaniye Camii dezenfekte ediliyor
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Herkesin merak ettiği konu bu; "Normalleşme plan takvimi belli oldu mu?"
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Sosyal yardıma başvurdu, mal varlığı şaşkına çevirdi
Türkiye'den Çad'a yardım eli
Türkiye'den Çad'a yardım eli
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
91 yaşındaki Mehmet amcaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz doğum günü
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Bakan Soylu, evlat nöbetindeki ailelerin bayramını kutladı
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Nöbetteki askere komutanın sürprizi duygulandırdı
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 2 kilometre tır kuyruğu
Arıcılar bayram mesaisinde
Arıcılar bayram mesaisinde
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
Bakan Selçuk'tan ‘Fidandan Çınara' projesine destek
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
KISITLAMAYI HİÇE SAYDILAR
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
"Eğer maskeniz ve ateşiniz normalse geçişe izin veriyor"
Askere moral verdiler...
Askere moral verdiler...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
Velayeti alınan çocuğun soyadı...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
AVM ve kuaförler ekonomik çıkmaza girebilir...
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Acun Ilıcalı’dan bayram jesti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin bayramını kutladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim