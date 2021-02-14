banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Köy okullarına kar tatili var mı?
Köy okullarına kar tatili var mı?
Türk kaptanın imdat çağrısı
Türk kaptanın imdat çağrısı
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...
Akın Akıntürk'ün 'Önce Vatan' şarkısı dillere dolandı...

Üç Aylar nedir? Üç Aylarla ilgili hadisler ve anlamlı sözler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır?

Dini günler takvimine göre, üç aylara 13 Şubat Cumartesi (Bugün) itibarıyla girildi. Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, mübarek ayların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki üç aylar nedir? Hangi ibadetler yapılır? Üç aylarda oruç tutulur mu? İşte bütün detaylarıyla üç aylar...

Güncel 14.02.2021, 12:39
4
Üç Aylar nedir? Üç Aylarla ilgili hadisler ve anlamlı sözler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi için büyük anlamı olan üç aylara bugün itibarıyla girildi. Üç aylar içerisinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.

ÜÇ AYLARLA İLGİLİ HADİSLER

Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176)

Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

ÜÇ AYLARLA ALAKALI ANLAMLI SÖZLER

"Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.

Yorumlar (0)
banner422
yoğun kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 24 51
2. Galatasaray 23 48
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Kasımpaşa 23 26
14. Rizespor 24 26
15. Kayserispor 24 25
16. Erzurumspor 24 25
17. Konyaspor 22 24
18. Başakşehir 23 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Balıkesirspor 20 19
15. Menemen Belediyespor 20 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 24 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16