Üç Aylar nedir? Üç Aylarla ilgili hadisler ve anlamlı sözler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır?
Dini günler takvimine göre, üç aylara 13 Şubat Cumartesi (Bugün) itibarıyla girildi. Üç aylarda yapılması gereken ibadetler, mübarek ayların gelmesi ile birlikte araştırılmaya başlandı. Peki üç aylar nedir? Hangi ibadetler yapılır? Üç aylarda oruç tutulur mu? İşte bütün detaylarıyla üç aylar...
İslam alemi için büyük anlamı olan üç aylara bugün itibarıyla girildi. Üç aylar içerisinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...
ÜÇ AYLAR NEDİR?
Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?
Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.
ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;
"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).
Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."
HANGİ İBADETLER YAPILIR?
Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.
ÜÇ AYLARLA İLGİLİ HADİSLER
Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176)
Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).
Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.