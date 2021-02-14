Üç Aylar nedir? Üç Aylarla ilgili hadisler ve anlamlı sözler nelerdir? Hangi ibadetler yapılır?

İslam alemi için büyük anlamı olan üç aylara bugün itibarıyla girildi. Üç aylar içerisinde hangi ibadetlerin yapılacağı araştırılmaya başlandı. İşte tüm ayrıntılar...

ÜÇ AYLAR NEDİR?

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da Ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Miraç Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLADI?

Üç aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak. Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.

Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Üç Aylar'da müminler farz ibadetlerin yanı sıra nafile ibadetlerle de daha fazla meşgul olmalı. Ramazan ayında farz olan oruç, Üç Aylar'da da büyük anlam ve önem kazanıyor. Yine farz namazlardan sonra en değerli namaz olan gece namazı olarak da bilinen teheccüd namazları Üç Aylar'da bol bol kılınmalı, dua edilmelidir.

ÜÇ AYLARLA İLGİLİ HADİSLER

Resûl-i Ekrem’in şâban ayında diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu, bazan da tamamını oruçlu geçirdiği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, “Ṣavm”, 52; Müslim, “Ṣıyâm”, 175, 176)

Resûlullah’a isnat edilen, “Receb Allah’ın ayıdır, şâban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır” rivayetinin ise aslı bulunamamıştır (Süyûtî, s. 114).

Resûl-i Ekrem’in receb ayı girdiğinde, “Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!” şeklinde dua ettiği yolundaki rivayet (Taberânî, el-Muʿcemü’l-evsaṭ, IV, 189; Ebû Nuaym, VI, 269; ayrıca bk. Müsned, I, 259) zayıf kabul edilmektedir.

ÜÇ AYLARLA ALAKALI ANLAMLI SÖZLER

"Allah'ım Receb ve Şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır." Üç Aylarınızın başlangıcı mübarek olsun.

Bu mübarek günlerde yapacağımız ibadetlerle İnşallah cennetin kapılarının sonuna kadar açılması dileğiyle, Üç Aylarınız kutlu olsun.

Bütün din kardeşlerimin dolu dolu geçireceği Üç Ayların başlangıcının, tüm din kardeşlerime mübarek olmasını temenni ediyorum.

Receb, Şaban ve Ramazan aylarında bütün günahlarımızın affedilmesi dileğiyle, bu mübarek günler hayırlara vesile olur İnşaallah.

Aldığımız her nefeste Rabbimizi anarak geçireceğimiz mübarek aylar olması dileğiyle…

Affedilmemize vesile olması dileklerimle, Üç Aylarınızın hakkınızda hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan dilerim.

Tüm İslam aleminin mübarek Üç Aylarını kutlar, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allahtan dilerim.

Ne kadar susamış, ne kadar özlemişiz.. Hoşgeldin Üç Aylar… Hoşgeldin kutlu geceler… Hoşgeldin…

Ellerin semaya, dillerin duaya gönüllerin mevlaya yöneldiği mübarek Üç Aylarınızı tebrik ederim.