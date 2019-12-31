Üç aylar ne zaman? 2020 yılında dini günler...

Üç aylar, müminlerin yıl boyunca en önemsediği Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsıyor. Ayrıca beş mübarek kandil gecesinden dördü bu aylar içinde yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 yılı dini günler listesini yayımladı. Yayımlanan listeye göre üç aylar 25 Şubat 2020’de başlayacak. İşte üç ayların tarihleri…
İLK KANDİL 27 ŞUBAT'TA
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 2020 yılında 25 Şubat'ta başlayacak. Bu tarih itibariyle recep ayı idrak edilecek. Bu ay içindeki Regaip Kandili'nin tarihi de 27 Şubat olacak.
DİYANET DİNİ GÜNLER LİSTESİ
21 Mart'ta ise Miraç Kandili Müslümanlar tarafından dualar ve ibadetlerle ihya edilecek. Şaban ayı ise 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.
On bir ayın sultanı Ramazan 24 Nisan'da başlayacak ve bu ay içinde olan ve ‘Bin Aydan Daha Hayırlı' olarak ifade edilen Kadir Gecesi ise 19 Mayıs 2020'de idrak edilecek.
|2020 Hicri Yılbaşı ve Aşure Günü
|1
|Muharrem
|1442
|Hicri Yılbaşı
|20 Ağustos 2020
|Perşembe
|1
|Muharrem
|1442
|Muharremin Başlangıcı
|20 Ağustos 2020
|Perşembe
|10
|Muharrem
|1442
|Aşure Günü
|29 Ağustos 2020
|Cumartesi
|29
|Muharrem
|1442
|Muharremin sonu
|17 Eylül 2020
|Perşembe
|2020 Kandil ve Mübarek Geceler
|4
|Recep
|1441
|Regaib Kandili
|24/25 Şubat 2020
|Pt/Sal
|27
|Recep
|1441
|Miraç Kandili
|21/22 Mart 2020
|Ct/Paz
|15
|Şaban
|1441
|Berat Kandili
|07/08 Nisan 2020
|Sal/Çar
|27
|Ramazan
|1441
|Kadir Gecesi
|19/20 Mayıs 2020
|Sal/Çar
|12
|Rebîulevvel
|1442
|Mevlid Kandili
|28/29 Ekim 2020
|Çar/Per
Dikkat: Dini günlerde tarih gece saat 12:00 da değil akşam ezanı ile başlar.
Örneğin cuma gecesi, persembeyi cumaya bağlayan gecedir.
|2020 Üç Aylar
|1
|Recep
|1441
|Recep Başlangıcı
|25 Şubat 2020
|Salı
|1
|Şaban
|1441
|Şaban Başlangıcı
|25 Mart 2020
|Çarşamba
|1
|Ramazan
|1441
|Ramazan Başlangıcı
|24 Nisan 2020
|Cuma
|30
|Ramazan
|1441
|Ramazan Son Günü
|23 Mayıs 2020
|Cumartesi
|2020 Ramazan Bayramı
|1
|Şevval
|1441
|Ramazan Bayramı 1. Gün
|24 Mayıs 2020
|Pazar
|2
|Şevval
|1441
|Ramazan Bayramı 2. Gün
|25 Mayıs 2020
|Pazartesi
|3
|Şevval
|1441
|Ramazan Bayramı 3. Gün
|26 Mayıs 2020
|Salı
|2020 Kurban Bayramı
|9
|Zilhicce
|1441
|Arefe Günü
|30 Temmuz 2020
|Perşembe
|10
|Zilhicce
|1441
|Kurban Bayramı 1. Gün
|31 Temmuz 2020
|Cuma
|11
|Zilhicce
|1441
|Kurban Bayramı 2. Gün
|01 Ağustos 2020
|Cumartesi
|12
|Zilhicce
|1441
|Kurban Bayramı 3. Gün
|02 Ağustos 2020
|Pazar
|13
|Zilhicce
|1441
|Kurban Bayramı 4. Gün
|03 Ağustos 2020
|Pazartesi
Kurban bayrami zilhicce ayinin 10. gunu baslar 4 gundur.