UBER yeniden Türkiye'de! Yeni adı Siyah Taksi!

Haber3.com'un haberine göre, Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda yasaklanan Uber, açtığı davayı kazanınca yeniden hizmete başlamıştı. Sarı ve turkuaz taksilere aracılık yapan Uber'in XL adını verdiği minibüs boyutundaki hizmeti ise kullanılamıyordu. Uber Türkiye bugün yaptığı duyuruyla büyük araçların yeniden hizmete başladığını açıkladı.

Uber Türkiye Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uber Siyah Taksi İstanbul'da! 8 yolcu kapasiteli, aileler ve arkadaş grupları için daha geniş oturma alanına sahip araçlarla Siyah Taksi artık Uber ayrıcalığıyla hizmetinizde" ifadelerini kullandı.

UKOME KARARINA ATIF

Uber lüks taksi olarak nitelendirdiği hizmetine ilişkin yasal dayanağı ise şu sözlerle açıkladı: Siyah Taksi hizmeti yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) 28.12.2016 tarih ve 2016 / 9-6 sayılı kararı ile düzenlenen siyah renk lüks taksi olarak kullanılabilecek tahditli ticari taksi plakası taşıyan araçlar tarafından sunulmaktadır. Fiyatlandırma İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME tarafından belirlenen Siyah Taksi taksimetre fiyat tarifesine göre yapılmaktadır.

DAHA PAHALI

Lüks sınıftaki siyah taksilerin ücreti sarı ve turkuaz taksilere göre daha pahalı. Uber'in sistemine dahil olan lüks taksilerin fiyatı hesaplaması da sarı taksilere göre yüzde 40 oranında fazla çıkıyor.

Açılış ücreti 11.90 TL olan siyah taksilerin kilometre başına ücreti 7.65 TL. Siyah taksilerde miminum ücret ise 34 lira. Yaygın olarak kullanılan sarı taksilerin açılış ücreti 7.00 TL, kilometre başına ücreti 4.50 TL ve yolculuk başına minimum ücreti ise 20.00 TL.