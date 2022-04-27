Twitter ve WhatsApp Gibi Sosyal Medya Uygulamalarında Sona mı Geliniyor?

İnternette üçüncü dönem olan Web 3.0 döneminde gelişmiş algoritmalar ve birbiriyle etkileşim halinde olan veri tabanları sayesinde kullanıcılara tercihlerine ve ilgi alanlarına göre önerilerde bulunulabilecek ve beğendikleri sayfalara göre benzer sonuçlar gösterilebecek. Hazırlanan raporda ayrıca bu dönemde uygulamalar cihazlardan daha bağımsız hale getirilmeye, farklı donanım ve yazılım türü üzerinde faaliyet gösterilebilen yapı oluşturulmaya çalışıldığının altı çizilerek “Amaç internetin daha açık ve merkezi olmayan bir yapıya dönüştürülmesi olacaktır. Böylelikle kullanıcılar çevrimiçi veriler üzerinde daha fazla kontrol sağlayabilecektir. Web 3.0 ile çok kullanıcılı ortamlar, 3D portallere ulaşım, entegre oyunlara ve yapay zeka ile makine öğrenimiyle çalışan merkeziyetsiz aplikasyonlara (dApp) hayatımıza girecektir.” denildi.

Dijital Dünyada Neler Değişecek?

GOOINN tarafından bilişim dünyasına sunulan raporda yeni nesil Web 3.0 ile internet sitelerinin yerini “Metaverse projelerine” devredeceğine kesin gözüyle bakılırken, Firefox, Safari veya Google Chrome’un yerine devreye alınacak Brave gibi yeni nesil internet tarayıcıları, web sitelerindeki istilacı reklamları, siteler arası izlemeleri ve çerezleri engelleyeceği belirtildi. Bu durumun daha hızlı sayfa yüklemesini, daha iyi pil ömrünü ve mobil veri tasarrufunu sağlarken, depolama alanı olarak Dropbox veya Drive yerine IPFS gibi depolama alanlarının kullanımının artacağı üzerinde duruldu. Web 2.0’da bilgisayarlar genellikle tek bir sunucuda depolanan bilgileri bulmak için benzersiz web adresleri biçiminde HTTP kullanıldığının belirtildiği raporda, HTTP yerine gelecek IPFS aynı anda birden fazla düğümden parçalar alarak önemli bant genişliği tasarrufu sağlayacağı ve yüksek hacimli verileri verimli bir şekilde dağıtmayı mümkün kılan IPFS’nin verileri yansıtmak için esnek ağlar kurmayı kolaylaştıracağı ayrıca belirtildi.

Twitter ve WhatsApp’ın sonu yakın mı?

Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınan Twitter ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları yerini Steemit ve Status gibi merkeziyetsiz uygulamalara bırakacağının da kaydedildiği raporda şu görüşlere yer verildi;

“Steemit, içeriklerin yayınlandığı ve paylaşımların yapıldığı, blockchain tabanlı, STEEM coin ile ödüllendirilen sosyal medya platformudur. 2016 yılında kurulan ve geliştirilmeye devam eden Steemit’te ödül kazanabilmek için yapılan paylaşımların okunması ve beğenilmesi gerekmektedir. Mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp da yerini Status gibi uygulamalara devredecektir. Status, güvenli bir mesajlaşma uygulaması, kripto para cüzdanı ve Web3 tarayıcısı olarak karşımıza çıkacaktır. Kripto para cüzdanı özelliği ile kullanıcılar kripto para işlemlerini gerçekleştirebilecektir ve para anahtarları kullanıcıların elinde bulunacaktır. Diğer yandan Status mesajlaşmaları üçüncü taraflardan korumak için açık kaynaklı, eşler arası bir protokol sağlayarak uçtan uca şifreleme kullanacaktır. Web3 tarayıcısı özelliği ile kullanıcılar son merkeziyetsiz uygulamalara (dApp), pazar yerlerine, borsalara ve oyunlara göz atabilecektir.”