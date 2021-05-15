Twitter, 'Mehmet Kemal Ağar' hesabını askıya aldı!

Askıya alınan hesabın, göbek adı 'Kemal' olan ve organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ağır iddialarla suçladığı eski İçişleri, eski Adalet Bakanı ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a ait olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Askıya alınan Mehmet Kemal Ağar adlı hesaptan daha önce yapılan iki paylaşım, yine Sedat Peker'in videolarında ağır iddialarla suçlanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye ile Jandarma Genel Komutanlığı'na kutlama içeriyor.

Söz konusu iki paylaşım şöyle: