Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?

Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı aranıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor. Çok sayıda kullanıcı ise "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...

Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.