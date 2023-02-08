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Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilmiyor?
Vatandaşlar Twitter çöktü mü? diye merak ediyor! Twitter'da erişim sorunu neden var? İddiasına göre, sosyal medya platformu Twitter'da bazı kullanıcıların Twitter'a giriş yapamadığı rapor ediliyor. Çok sayıda kullanıcı "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor. Peki Twitter çöktü mü? Twitter'a neden girilemiyor?
Güncel 08.02.2023, 16:14
Twitter çöktü mü? sorusunun yanıtı aranıyor. Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter'da bazı kullanıcıların yaşadığı sorun merak konusu oldu. Bazı kullanıcılar Twitter'a erişim sağlayamadıklarını bildiriyor. Çok sayıda kullanıcı ise "Twitter çöktü mü?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte detaylar...
Downdetector'e göre, kullanıcı raporları Twitter'da problemlerin olduğuna işaret ediyor.