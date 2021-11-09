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TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı! TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV yayın akışı..

Haftanın ikinci gününü evde geçirecek milyonlarca vatandaşımız, televizyon kanallarındaki bugünkü yayın akışını merak ediyor. İşte 9 Kasım Salı günü izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan birbirinden keyifli dizi, film ve programların listesi...

Güncel 09.11.2021, 16:12
TV Yayın akışı 9 Kasım 2021 Salı! TV8, Show TV, Kanal D, FOX TV, Star TV, ATV yayın akışı..

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 9 Kasım Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

9 KASIM SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:30 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
13:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yalancı
00:15 Üç Kuruş
02:45 Aziz
04:45 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 İkimizin Sırrı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aramızdaki Sözler (Yabancı Sinema)
22:20 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
00:30 Çılgın Sürücü (Yabancı Sinema)
02:40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:55 İkimizin Sırrı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner İle Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
22:45 Yargı
02:00 Hızlı ve Öfkeli 8 (Yabancı Sinema)
04:00 Ece Üner İle Susma

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey (Yeni Bölüm)
23:45 Elbet Bir Gün
02:15 Fulya İle Umudun Olsun
04:45 Bay Yanlış
06:00 Kanunsuz Topraklar


STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Ana Haber
20:00 Sana Söz
00:15 Benim Hayatım
03:00 Güzel Köylü
05:00 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:50 Şampiyon
09:00 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:30 Teşkilat
13:00 Bizim Köyün Kızları
15:30 Dünya Hali
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı (Yeni Bölüm)
03:10 Bizim Köyün Kızları
05:10 Dünya Hali

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