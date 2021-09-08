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Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu!

Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldi. Trenler son anda durabildi.

Güncel 08.09.2021, 10:38 08.09.2021, 10:41
Tuzla'da faciadan dönüldü! İki tren kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu!

Adapazarı -Pendik seferini yapan tren, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Yüksek Hızlı Tren (YHT)'e çarptı.

Makinistin son anda durarak Yüksek Hızlı Tren'e hafif çarptığı belirtilirken düşen bazı yolcuların yaralandığı öğrenildi. 

İstanbul'da faciadan dönüldü: ADA treni YHT'ye çarptı

TCDD'den yapılan açıklamada, "Adapazarı -Pendik seferini yapan ADA treni Tuzla Tersane İstasyonu'nda beklemekte olan Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan YHT'ye duramayarak düşük hızda tampon temasında bulundu. Seferler kısa sürede başlayacaktır." denildi.

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