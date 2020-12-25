TÜVTÜRK Uygulaması ile araç muayene sırası cep telefonundan kolaylıkla alınıp, her yerden takip edilebilecek!
TÜVTÜRK, araç muayene hizmetinde sosyal teması azaltacak, istasyon bekleme alanlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçecek ve işlemleri kolaylaştıracak bir uygulama geliştirdi. Telefona kolayca indirilebilecek TÜVTÜRK Uygulaması ile araç sahipleri, daha önce araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alabildikleri araç muayene sıra numaralarını akıllı telefonları aracılığıyla alabiliyor. TÜVTÜRK Uygulaması, Google Playstore ve App Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
TÜVTÜRK, Koronavirüs pandemisi sürecinde çalışanlarının ve vatandaşların sağlığını korumaya yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. TÜVTÜRK Uygulaması ile vatandaşlar artık araç muayene sıra numaralarını akıllı mobil cihazları üzerinden de alabiliyor.
Bu uygulama sayesinde araç sahipleri kendi araçlarında veya diledikleri yerde sıralarını rahatlıkla takip edebiliyor. TÜVTÜRK bu uygulama ile hem istasyon alanlarında ki yoğunluğu hem de araç sahipleri arasındaki sosyal teması azaltmayı ve işlemlerin kolaylaştırılmasını hedefliyor.
TÜVTÜRK Uygulaması, Android sürümlü akıllı mobil cihazlar için Google Play Store, IOS sürümlü cihazlar için APP Store’dan “TÜVTÜRK” ismi ile aratılarak ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Akıllı telefon kullanmayan araç sahipleri ise sıra numaralarını istasyonlarda bulunan kiosklardan alabilecekler.
Araç muayene randevuları ise, www.tuvturk.com.tr internet sitesi, 0 850 222 88 88 numaralı çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden tüm araç sahiplerine ücretsiz olarak veriliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|15
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12