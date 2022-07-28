banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Kilis’te Özdağ gerilimi
Kilis’te Özdağ gerilimi
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor
Vanlı annelerin evlat nöbeti sürüyor

Tuva Türklerinin bir uçak dolusu cenazesi memleketine gönderildi

Gazeteci Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'da ölüme gönderiği Tuva Türklerini cenazelerini paylaştı. Görüntülerde, bir uçak dolusu cenaze görülüyor.

Güncel 28.07.2022, 20:36 28.07.2022, 20:42
Tuva Türklerinin bir uçak dolusu cenazesi memleketine gönderildi

Gazeteci Gülsüm Khalilova paylaştı. Rusya Ukrayna'da Türkleri ölüme gönderiyor. Tuva Türklerinin bir uçak dolusu cenazesi memleketine gönderildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle, savaşın başından beri bölgeden gelişmeleri aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın savaş meydanına gönderdiği azınlıkların videosunu yayınladı. Khalilova, özerk bir Türk Cumhuriyeti olan Tuva'ya getirilen bir uçak dolusu cansız bedenin görüntülerini yayınladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Khalilova, "Rusya Ukrayna savaşında azınlıkları ölüme göndermeye davam ediyor..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da Nüfusu sadece 313.000 olan (Rusya nüfusunun %0.22'si) Özerk Türkiye Cumhuriyeti Tuva'ya bir uçak dolusu ceset daha geldi."

Yorumlar (0)
27°
açık