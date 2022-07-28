Gazeteci Gülsüm Khalilova paylaştı. Rusya Ukrayna'da Türkleri ölüme gönderiyor. Tuva Türklerinin bir uçak dolusu cenazesi memleketine gönderildi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle, savaşın başından beri bölgeden gelişmeleri aktaran gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın savaş meydanına gönderdiği azınlıkların videosunu yayınladı. Khalilova, özerk bir Türk Cumhuriyeti olan Tuva'ya getirilen bir uçak dolusu cansız bedenin görüntülerini yayınladı.

Rusya Ukrayna savaşında azınlıkları ölüme göndermeye davam ediyor...

Rusya'da Nüfusu sadece 313.000 olan (Rusya nüfusunun %0.22'si) Özerk Türkiye Cumhuriyeti Tuva'ya bir uçak dolusu ceset daha geldi pic.twitter.com/BwoRkTjL8X — Gulsum Khalilova (@KhalilovaGulsum) July 28, 2022

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Khalilova, "Rusya Ukrayna savaşında azınlıkları ölüme göndermeye davam ediyor..." diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da Nüfusu sadece 313.000 olan (Rusya nüfusunun %0.22'si) Özerk Türkiye Cumhuriyeti Tuva'ya bir uçak dolusu ceset daha geldi."