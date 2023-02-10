Tüsiad'dan açıklama!

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

Depremden etkilenen illerde üyelerimiz hem TÜSİAD Deprem Destek Ağı faaliyetleri, hem de kendi ağları vesilesi ile bölgenin yaralarının sarılması için çalışıyor. Bu kapsamda, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda arama-kurtarma çalışmaları için makine ve ekipman sahaya ulaştırıldı. Çadır, gıda, su, giysi, battaniye, ilaç ve hijyen ürünleri taşıyan tırlar bölgeye nakledildi. Enerji tedarikinin aksamaması için sektördeki üyelerimizin tanker sevkiyatının yanı sıra konaklama ekipmanları, ısıtıcı ve jeneratörler deprem bölgesine iletildi.



“TÜSİAD Deprem Destek Ağı” olarak gerekli yardımların ihtiyaç duyulan noktalara ulaşması için bölgesel ve sektörel iş dünyası kuruluşları ve TÜRKONFED ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.



Bölgenin yaralarını sarmak için acil ihtiyaç duyulan insani desteğin sağlanmasının ardından, bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan toparlanmasına destek olacak çalışmalara odaklanacağız.



Bu zorlu sürecin üstesinden gelmek için seferber olan tüm üyelerimizle ülkemizin yanındayız.