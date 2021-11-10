TUSAŞ Genel Müdürü Hürkuş uçağımızın ihraç edildiğini açıkladı

Son dakika bilgisine göre, CNNTürk televizyonunda Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılarak projeler hakkında bilgi veren Kotil, HÜRKUŞ'un son geliştirilen versiyonu Hava Yer Entegrasyon Uçağının (HYEU) yurdışına ihracı için anlaşma imzalandığını söyledi. HÜRKUŞ'un satışıyla birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez kendi tasarlayıp ürettiği bir savaş uçağını yurtdışına pazarlamış oldu.

HÜRJET DE MALEZYA YOLUNDA

HÜRKUŞ'un ihraç edildiği ülkeyi ve satış rakamını açıklamayan Kotil, bu uçak dışında önümüzdeki yıl gökyüzüyle buluşması beklenen yerli HÜRJET'i de Malezya'ya satma aşamasında oldukları bilgisini verdi. Bu ülkede katıldıkları ihaleden umutlu olduğunu ifade eden Kotil, "İhaleyi büyük bir ihtimalle kazanacağız" dedi.