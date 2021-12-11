Turquality İş Modeli Başarı Ödülü, Progroup'un oldu

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

Turquality İş Modeli Başarı Ödülü ise Progroup'un oldu. Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir'den aldı.

‘TURQUALİTY İŞ MODELİ BAŞARI ÖDÜLÜ’ - PROGROUP

Progroup, 2003 yılında İstanbul’da başladığı faaliyetlerine bugün İstanbul merkez ofis olmak üzere İzmir ve Kütahya irtibat noktaları, 20’yi aşkın profesyonel danışman kadrosu ve 120’in üzerinde eğitmen ile müşterilerine entegre çözümler üretiyor. Progroup, Turquality projesiyle iş dünyasına önemli katkılar sağlayarak, firmaların uluslararası arenada daha kalıcı olmasına aracılık ediyor. ‘Turquality İş Modeli Başarı’ ödülünü almak üzere Progroup Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam’ı sahneye davet ediyorum.