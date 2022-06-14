Türksat 5B hizmete girdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türksat 5B Uydusu Türksat Genel Müdürlüğünün Gölbaşı yerleşkesinde hizmete alınıyor. Törende Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum. Uzay macerasında yeni aşama olan geçen süreç ülkemize eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğünün hikayesidir. Türksat3A uydusunu fırlattığımızda birileri istisra ile yaklaşmıştı. Küçümseyici tavırlarla kendi vizyonsuzluklarını sergiliyorlardı. Birilerinin dalga geçtiği 3A aktif şekilde çalışıyor, hizmet veriyor. Uzay vatana yeni uydular da gönderdik.

Türksat 4A, 4B ise 2015 yılında uzaydaki yerini aldı. Bu uydularımızın yanına yenilerini ekliyoruz. Aynı yılda uzaya 2 uydu gönderen ender ülkeler arasında yer aldık. Uzay denince gençliklerinde izledikleri uzay filmi olanlara kötü bir haberimiz daha var. Yerli ve milli gözetleme uydumuz İmece'yi Ocak ayında Türksat 6A'yı da 2023 ortalarında uzaya fırlatıyoruz. Böylece uzaydaki uydu sayımız Bay Kemal 10'a yükselecek. Uzaydaki çıkarlarımızı da savunmak bizim namus borcumuzdur. Ay yüzeyine araç göndermeye, bilim insanı yetiştirmeden her alanda ülkemizi hak ettiği seviyeye getirecek adımları atıyoruz. Uydu teknolojileri bu alanların başında geliyor. Türksat gibi kuruma sahip olmamız bu konuda en büyük avantajımızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Yerli ve milli gözetleme uydumuz İMECE'yi 2023'ün Ocak ayında Türksat 6A'yı da yine 2023 yılının ortalarında uzaya fırlatıyoruz." dedi.