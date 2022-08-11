Türklere saygı duyulan ülke: Güney Kore’yi tanıyalım

Güney Kore ile ilgili 9 ilginç gerçek

Kore’de internet siteleri Explorer tarayıcısına göre tasarlanmışlardır ve diğer tarayıcılara göre Internet Explorer daha çok kullanılmaktadır. Kore‘de alışveriş yaparken ve banka işlemlerinizi hallederken sadece bu tarayıcıyı kullanmanız için bir kanun bile mevcuttur.

Gyeongju’da yer alan 7. yüzyıla ait Cheomseongdae adındaki gözlemevi dünyanın ilk astronomik laboratuvarı olarak bilinmektedir.

Kore’de sevgililer günü Valentine Day ve White Day olarak yılda iki kez kutlanmaktadır. Sevgililer Günü’nde kızlar, Beyaz Gün’de erkekler partnerlerine çikolata ve hediye alır.

Kore’ye Noel zamanında gitmeyi düşünüyorsanız Noel Baba’yı mavi görürseniz şaşırmayın. Çünkü Kore’de Noeller kırmızı değil mavi renkle kutlanır.

Seoul’da bulunan Incheon Havalimanı dünyanın en iyi havalimanı olarak bilinmektedir.

Free Wifi denilince akla ilk gelen ülke olan Güney Kore’de internetiniz biterse dert etmeyin. Çünkü neredeyse her yerde free wifi bulunmakta. Ayrıca dünyanın en hızlı internet ağına sahip olduğunu da söyleyelim.

Seoul’da yer alan The Lotte World dünyanın en büyük kapalı tema parkıdır.

1998 yılında yapılmış ve her yıl dünyanın her yanından milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapan ünlü Boryeong Çamur Festivali, Güney Kore’nin en çok önem verdiği festivallerden biridir.

Kore’de iki elin kullanımı saygı ifadesi olarak algılandığı için selamlaşırken ya da sadece bardakla bir şey içerken bile iki elinizi kullanmanız önemlidir.

1. Kore’de doğmadan önce bebeğin cinsiyetini öğrenmek yasaktır. Bebek erkek olmadığı için kürtaja yönelenler çoktur.

2. Güney Kore dünyanın en hızlı internet hızına sahip 1. ülkedir. Halkın %92’si internete bağlıymış.

3. Bebekler doğduklarında 1 yaşında sayılırlar.

4. Bina numaraları binanın yaşını da gösterir. Şöyle ki bir sokakta 1 numaralı bina, o sokağın en eski binasıdır.

5. Kore’de askerlik süresi, Türkiye’deki askerlik süresinden uzundur. 21-22 aydır ve zorunludur.

Dünyanın En Yüksek İntihar Oranı Güney Kore bugün yüksek teknolojisine, gelişen ekonomisine, eğitim ve sağlık konularındaki hızlı ilerleme raporlarına rağmen WHO-Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan araştırmalarda dünyanın en çok intihar oranına sahip üçüncü ülkesi durumundadır ve son 15 yılda bu oran giderek artan bir hal almıştır. İş stresi ve sosyal baskı gibi nedenlerle intihar edenlerin çoğunluğunu erkekler oluştururken, ateşli silahlara erişimin yasak olduğu ülkede zehirlenme nedeniyle intihar oranı yüksektir.

6.Bildiğiniz üzere Güney Kore’nin estetik uzmanları dünya çapında ünlü doktorlardır. En çok yapılan estetik ameliyat türü ise ‘çift göz kapağı’ ve ‘göz büyütme’ ameliyatıdır.

7. Güney Kore’de dişçiler inanılmaz derecede pahalı olduğundan, Koreliler genelde ağız ve diş temizliğine özen gösterirler.

8. Erkek-kadın fark etmeksizin neredeyse herkes kozmetik ürünleri kullanıyor. Makyaj malzemesi olarak aklınıza gelmesin cilt ve yüz bakımı için de çokça kullanılmakta.

9. Kore’de bir kişinin adını kırmızı renkli veya kırmızı mürekkepli kalemle yazmak hoş karşılanmaz. O kişinin başına bir şeyler geleceği veya öleceği düşünülmekte.

10. Kore’de birinin elini sıkmak biraz garip kaçabiliyor. Aklıma gelmişken sosyal medyada Bill Gates’in, eski Kore Cumhurbaşkanı’nın elini sıkması bayağı popüler olmuştu.

11. Öğrenciler çok ders çalışırlar. Hatta ders çalışmaktan öğrencilerin burunları kanarsa, öğrencinin yeterince ders çalıştığına inanılıyor.

İngilizce Öğretmenleri İçin Yüksek Maaş Güney Kore, İngilizce öğrenme ve konuşma konusunda dünyanın en azimli ülkelerindendir diyebiliriz. Zira hükümet bunun için robo-öğretmenler bile üretirken, ülkede İngilizce öğretmenlerine sonsuz bir saygı duyulur. Dünya çapında doktorlar ve avukatlar ne kadar prestijli ise Güney Kore’de de İngilizce öğretmenlerine ayrı bir değer verilir ve yüksek maaşlarla ödüllendirilir. Ülke, ayrıca yurtdışından ana dili İngilizce olan ya da İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunları için devlet ve özel okullarda süresiz kadro açarken, öğretmenlere ücretsiz konaklama ve sağlık sigortası imkanları sunar.

12. Korelilerin büyük kısmı erken yaşta miyop olmakta.

13. Kore’de ‘Nasılsın?, İyi misin?’ yerine ‘İyi yedin mi?’ diye soru duyarsanız veya size sorulursa şaşırmayın. Çünkü Koreliler iyi yemeye özen verirler ve ‘İyi yedin mi?’ sorusuna sıkça rastlarsınız.

14. Kore’de mini etek giyilmesine ve etek boyuna çok karışılmaz. Ancak göğüs dekoltesi oldukça garip ve kötü karşılanır.

15. Koreliler’in hepsi sadece ‘İnternet Exploler’ kullanırlar. Google yerine de naver kullanıyorlar. Garip millet

16. Hyundai, KIA, Samsung, LG gibi markalar Kore markalarıdır. Kendi markalarını kullanmayı tercih ediyorlar.

17. 4 rakamının telaffuzu ‘ölüm, ölmek kelimesine benzediği için 4 rakamı çok kullanılmaz. Bazı asansörlerde 4 rakamı yerine İngilizce ‘four’ kelimesinden gelen F harfi vardır. Koltuklarda vb. yerlerde de durum böyledir.

18. Kore’de çifte vatandaşlık yoktur.

Robotlar Ülkesi Güney Kore robot teknolojisinde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biridir. Hükümet ve özel sektörler tarafından desteklenen projelerin en bilineni ilk olarak 2010 yılında hayata geçirilen ve Engkey adı verilen robo-öğretmenlerin iki versiyonu vardır. Biri İngilizce konuşan bir öğretmenin yüzünü gösteren bir tv ekranıyla donatılırken, diğer model öğrencilerin İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Engkey’in yanı sıra öğrencilere dans ve jimnastik öğreten Genibo adında bir köpek ve iRobi adında öğrencilerin sınıfta kaldıklarında ne hissettiklerini soran robotlar kullanırlar. Güney Kore aynı zamanda son yıllarda Korea Future Technology adlı teknoloji firmasının geliştirdiği Avatar filmindeki robotlara benzeyen ilk insanlı ve iki ayaklı olan Method-2 robotlarını geliştirmişlerdir.

19. Çaylarını bizim gibi kaynatmıyorlar ve bizim kadar çok çay içmiyorlar. Genellikle çay 30’lu derecelerde içiliyor. Yeşil çay oldukça popülerdir.

20. Dünyada intihar oranının çok yüksek olduğu 2. ülkedir. Okul saatlerinin uzunluğu vb. şeyler yüzünden öğrenci intiharı yüksek oranda. Han Nehri’ne atlayıp intihar eden oldukça çok.

21. Çoğu Koreli resmi olmayan İngilizce isim kullanmakta. İsminin telaffuzu zor olanlar veya yabancı ülkelerle iş içinde olan iş adamaları kullanmakta. Gittiğim kafedeki Koreli kadın kendine jenny adını seçmişti.

22. Canlı ahtapot yemek popülerdir. İstatistiklere göre her sene ahtapot yerken boğularak ölen kişi sayısı 20

23. Kadınlar evlendikten sonra eşlerinin soy adını almaz.

24. Çatalın doğru cevabı bulmalarını sağlayacaklarına inandıklarından bazıları sınavlara çatalla giriyor.

25. Sınavdan önce öğrencinin saçını yıkamasının bildiklerini unutturacağı düşüncesi de yaygın.

26. Evlendiğiniz kişi ile aranızda 5 yaştan fazla fark varsa evliliğin kötü yürüyeceğine inanılır.

27. Geceleri şarkı söyleyenleri yılan sokacağı inancı da var.

28. Tavuk boynu yemenin sesi güzelleştireceğine inanılır.

29. Kan grubunun kişilik belirlediğine de inanırlar. Kan grubun ne diye sorduklarını duyarsanız bilin ki sebep bu.

30. Vantilatör açık uyuduklarında öleceklerine dair bir inanış da var.

iPhone’lar İçin Mikroçip Üretimi Dünya elektronik devi Güney Koreli Samsung şirketi, uzun yıllar Apple’ın iPhone telefonlarının mikroçiplerini tedarik etmiştir. Öyleki Samsung, bir zamanlar mikroçip gelirinin %80’ini Apple’dan karşılamıştır. Günümüzde de bataryalar, işlemciler, ekranlar, flash diskler gibi çoğu iPhone üretiminde kullanılan parçalar Samsung’dan karşılanır. Aynı zamanda Samsung Electronics, bugün Apple’ın dışında Sony, HTC ve Nokia için de sabit diskler, lityum-iyon piller, yarı iletkenler, çipler ve flash bellekler gibi elektronik bileşenler üretir.

31. Yanık yemek yemenin kanser yapacağı düşüncesi de yaygın.

32. Aşı olacağınız gün duş yapmanızın tehlike yarattığı da bu inançlar arasında.

33. Bacakları sallayarak oturmak kötü şans getirir de derler.

34. Kışın çorap giymezseniz bacağınızın küçüleceğini söylerler. Herhalde çocukları çorap giysinler diye ikna etmenin batıllaşmış hali.

35. Şans getirdiği için yeni açılan iş yerinin kapısına tuz dökerler.

36. Sevgilinize kırmızı ayakkabı alırsanız ‘seni terk edeceğim’ demek oluyor.

37. Hamileler güzel yemek yediklerinde çocuklarının güzel olacağına inanırlar.

38. Zannedilenin aksine erkekler kendilerine ‘OPPA’ diye seslenilmesinden çok memnun değildir. Dizilerde kullanılsa da sevilmeyen bir hitap şeklidir. Kızlar abilerine oppa derler.

39. Ölülerinin ruhlarının hemen çıkmadığına inanıldığı için ölüler, öldükten sonra biraz bekletilir. 1 hafta gibi.

40. İlkokulda 5 saat, ortaokulda 8 saat, lisede 12-16 saat ders verilir. Akşam okuldan evine dönen öğrenciler görebilirsiniz. Öğrenci intiharlarından bazılarına ders saatlerinin sebep olduğunu da söylemiştim.

41. Rüyada düşmenin ölümün habercisi olduğuna, dışkı görmenin ise zenginlik getireceğine inanılır.

42. Spor yaptıktan sonra oturmak kalçayı büyütür diyorlar.

43. Sevgililer Günü’nde kızlar sevgililerine hediye alır. Erkekler ise 14 Mart tarihinde kutladıkları ‘White Day’de (Beyaz Gün) kızlara hediye alır. White Day çikolatalarına rastlayanlarınız vardır. Şunu da es geçmeyelim, söylenilenlere göre Beyaz Gün’de alınan hediyenin 14 Şubat hediyesinden 3 kat büyük olması gerekiyormuş. Herkes bu kurala uymuyor da olabilir.

44. Amerikalıları çok severler. Zamanında savaşta onlara yardım ettikleri için.

45. Türkiye için ‘KARDEŞ ÜLKE’ hitabını kullanırlar.

46. Gri renkte ve beyaz renkte olan taksiler acemi şoförlerin kullandığı, işe yeni başlayanların kullandığı ya da hizmet kalitesi siyah renkli taksilere göre düşük olan taksiler de diyebiliriz. Siyah renkli taksiler ise daha iyi hizmet veren ve usta şoförlerin kullandığı taksiler. Ayrıca taksi ücretleri gayet uygundur.

47. Öğretmenlere karşı çok büyük saygı duyuyorlar.

48. Kalamarı canlı yiyorlar.

49. Kore’de Burger, MC Donalds, Lotte gibi yerlerde yemek yerseniz oradaki kutulara çöplerinizi koymalısınız.

50. Biz nasıl turşu yapıyorsak onlar da kış için Kimchi hazırlığı yapıyorlar.

51. Eve girerken ayakkabılarını ne olursa olsun çıkarırlar. Hatta dizilerde falan eve girerken alçakta dörtgen bir boşluğa ayakkabı çıkardıklarını görmüşsünüzdür.

52. 24 Ekim Ulusal Elma Günü adlı bir günleri vardır. Birine elma vermek üzgün olduğunuzu, özür dilediğinizi gösterir.

53. En çok kullanılan soyadları: Park, Lee ve Kim soy adlarıdır.

54. Birine bir şey uzatacaksanız tek elle uzatmayın. 2 elinizle tutun ve saygılı bir şekilde uzatın.

55. Kore’de okul yılı Mart ayında başlar.

56. Koreliler sandığınız kadar beyaz tenli de değiller. Ayrıca kızların basenleri kalın. Erkekleri de hiç öyle ufak tefek değiller. Baya baya iriler

57. Kore halkı utangaç ve çekingen bir halktır. Özellikle de yeni tanıştıkları insanlara karşı.

58. Öğretmenler hala öğrencileri dövüyor.

59. Koreliler selamlaşmada fiziksel temasa pek geçmiyorlar.

60. Koreliler çok içki içerler. Soju bunların başında gelmekte. Benim evimin yakınında her gece sarhoş sarhoş dolanıyorlar

Türkiye - Güney Kore Siyasi İlişkileri

Türkiye ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) arasındaki siyasi ilişkiler 11 Ağustos 1949 tarihinde ülkemizin Güney Kore’yi bağımsız bir devlet olarak tanımasıyla başlamıştır. Kore Savaşı’na katılmamız ikili ilişkilerimizde özel bir bağ yaratmıştır. Güney Kore kaynaklarına göre, Kore Savaşı’na katılan 16 ülke içinde asker sayısı bakımından dördüncü sırada yer alan ülkemiz (21.212), savaşta en çok şehit veren üçüncü (966), yaralı ve savaş esirleri dahil en fazla zayiat veren dördüncü (2.365) ülkedir. Savaşta şehit olan 462 askerimiz Kore’nin Busan kentinde bulunan BM Kore Anıtsal Mezarlığı’nda (UNMCK) yatmaktadır. Güney Kore halkı Türk halkını “kan kardeşi” olarak nitelendirmektedir. Kore Savaşı’na katılan Türk Tugayı, savaşa katılan askeri birlikler içinde öksüz ve yetim kalan Koreli çocuklar için okul inşa eden tek birliktir. Bu durum Kore halkı tarafından günümüzde dahi hatırlanmaktadır. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler 1957 yılında kurulmuştur. 2012 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen ilişkilerimiz üst düzey ziyaretlerle gelişmektedir. Türkiye ve Güney Kore, başta BM ve G20 olmak üzere uluslararası teşkilatlarda da yakın işbirliği içindedir. 2013 yılında oluşturulan MIKTA da iki ülkenin işbirliği gerçekleştirdiği platformlardan biridir. TBMM’de ve Kore Ulusal Meclisi’nde karşılıklı olarak Parlamentolararası Dostluk Grupları teşkil edilmiştir.

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