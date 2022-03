Türkler neden bu kadar çay içiyor?

İlk hangi Türk çay içti?

Çoğu kaynakta Türklerin çay ile Anadolu’ya girmeden önce Orta Asya’da tanıştığı yazılıyor, çayı ilk içen Türk’ün ise Hoca Ahmet Yesevi olduğu aktarılıyor. Abdül’l Kayyum Nasıri’nin, Fevakihü’l Cülesaadlı eserinde Hoca Ahmet Yesevi’nin Türkmen komşusunun evinde ilk kez içtiği sıcak çayın sıhhatine faydası dokunması üzerine bu içeceğin şifa niyetine içilmesi için dua ettiği söylenir.

Türk tarzı çay bardağını kimin tasarladığını bilemiyoruz ama Hoca Ali Rıza’nın ‘Semaver’ adlı tablosunda çay bardağına ilk defa rastlıyoruz. Hoca Ali Rıza’nın vefat tarihinin 1930 yılı olmasını göz önüne alırsak, çay bardağı öğesi en az 80 yıldır hayatımızda. İnce belli bardak deyip geçmemek lazım. Kendisi aslında bir mühendislik harikası: Avrupada Sanayi Devrimi’nden sonra Cam Sanayii’nin gelişmesiyle ortaya çıkan cam bardaklar, Türkiye'de ilk olarak Beykoz’da 1900’lu yıllarda kurulan cam fabrikasında üretilmeye başlandı ve ‘ince belli çay bardağı’ terimi yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Görünüş olarak bir Laleyi andıran ‘ince belli çay bardağı’ ’nın Avrupada kullanılan kalın kupaların çok masraflı olmasından dolayı üretildiği de bilinen sebepler arasında. Türk İnsanı yer mi bu oyunları? Yemez! Hem daha ucuzunu hem de daha güzelini yapar! Öyle bir şekle sokar ki o bardağı soğuk kış günlerinde avucun içine tam oturur ve elimizi ısıtır, sıcak yaz günlerinde de iki parmak ile bir denge oyunu oynuyormuşcasına tutularak elin yanmasını engeller. Yani ‘’İnce belli çay bardağı’’ bilimsel bir araştırma, daha önce de dediğimiz gibi bir mühendislik harikasıdır. Tıpkı Ajda Pekkan gibi!

İnce belli bardak = Ajda. Yani ince belli, zarif, hoş kadın!

Yapılan araştırmalara göre Türk halkı yıllık kişi başı ortalama 1.300 bardak çay tüketiyor. Yanlış duymadınız 1.300, yazıyla bin üçyüz. Bu da basit bir hesapla kişi başı günde 3-4 bardak çay içildiği anlamına geliyor.

Her on Türk’ten dokuzu her gün çay içmekte, her üç Türk’ten biri de kendi çay harmanını yaratmaktadır. (Euromonitor International, 2009) Yılda 259 bin ton çay üreterek yalnızca üretim alanında Dünya üzerinde 5. Sırada bulunuyoruz. Ancak konu tüketim olduğunda bu alanda fazlasıyla başarılıyız. Kutlamalara hazırsanız açıklıyoruz. Dünyada en çok çay tüketen ülke Türkiye! Evet yanlış duymadınız 1.yiz, yani en önde biz varız, bayrakları asabilirsiniz!

Günümüzde her şeyin geliştiği gibi çay da gelişiyor ve kendini ilerletiyor, sıcak içeceklerin hası olan çay, soğuk içecek sektörünü de ele geçirerek burada da kendine hatırı sayılır bir yer buluyor. İçine Şeftali, Limon gibi meyvelerin aromalarını alan ve soğuk içecekler arasında da hak ettiği yeri elde eden çay, IceTea(Soğuk Çay) adıyla yeni dünyanın en popülerleri arasında bulunuyor. Çay denince akan suların durduğu coğrafyamızda, ince belli bardakta sunulan sıcak bir çay kadar olmasa da en az onun kadar önemli bir konumda soğuk çay. Biz de Elvan Gıda olarak ülkemizin göz bebeği çayı orjinalliğini ve yerliliğini bozmadan, tam da Türk İnsanı’nın damağına yakışacak şekilde soğuk çaya çevirip efsane ikili, limon ve şeftali aromasını ekleyerek sizlere sunuyoruz.