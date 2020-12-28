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Türkler hayırseverlikte Avrupa’yı geride bıraktı

Sağlık endişeleriyle geride bıraktığımız 2020, tüketicilerin yeni yıl alışverişlerinde daha duyarlı olmasını sağladı. Mastercard tarafından yapılan “Yeni Yıl Araştırması”, Türkiye’de, tüketicilerin %80’inin hediye alırken toplumsal fayda gözettiğini ortaya koydu. Bu oran, Avrupa’nın neredeyse 1,5 katı.

Güncel 28.12.2020, 15:23
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Türkler hayırseverlikte Avrupa’yı geride bıraktı

Mastercard tarafından yapılan “Yeni Yıl Araştırması”, tüketicilerin hediye alırken daha duyarlı davrandığını ortaya koyuyor. Türkiye’den araştırmaya katılanların yüzde 92’si, 2020 yılının kendilerine neyin daha önemli olduğunu hatırlattığını belirtirken, bu oran Avrupa genelinde % 77 olarak seyrediyor.   

Tüketici duyarlı

Türkiye’den araştırmaya katılanların %75’i bu sene hediye seçimine daha fazla özen gösterdiğini belirtirken, %65’i ise hediyeleri kişisel dokunuşlarla özelleştirdiğini ifade ediyor. Bu yılbaşında tüketicilerin sevdiklerine hediye seçmek için ayırdığı zamanda da artış gözlemleniyor. Buna göre; Avrupalı tüketicilerin %45’i, Türk tüketicilerin ise %62’si hediye seçmek için daha fazla vakit ayırıyor. 

Türkiye’de 10 kişiden 8’i hayır amacıyla hediye alıyor

Araştırmanın en çarpıcı bulgularından birisi ise Türkiye’deki tüketicilerin Avrupa geneline kıyasla toplumsal konularda daha hassas olduğunu ortaya koyuyor. Avrupa’daki tüketicilerin %48’i hediyelerini alırken toplumsal faydayı gözettiklerini belirtirken bu oran Türkiye’de Avrupa’nın 1,5 katı olarak %80 oranında gerçekleşiyor. Öte yandan, Türkiye’de, tanımadığı ama ihtiyacı olan insanlara hediye olarak yiyecek ve giyecek almak %50 oranında. Bu rakam Avrupa için ise sadece %17. 

Türkiye’deki tüketicilerin %45’i ise hayvan haklarını koruma amacıyla çalışmalar yürüten STK ve barınaklardan hediye almayı tercih ediyor. Bir hayır kuruluşuna doğrudan bağış yapanların oranı ise %37 ile Avrupa ortalamasının 2,5 katı. STK’lardan yılbaşı kartı alarak destek verenlerin oranı Avrupa’da %19 seviyesindeyken, bu oran Türkiye’deki tüketiciler arasında %31 ile Avrupa’nın 1,5 katı olarak hesaplanıyor. 

Yerel esnafa destek

COVID-19 ile beraber, tüketiciler nereden alışveriş yaptığına daha fazla özen göstermeye başladı. Avrupalıların %70’i, Türkiye’deki tüketicilerin ise %90’ı bu sene hediye alışverişi yaptığı yer konusunda daha duyarlı olduğunu ifade ediyor. Alışveriş yaparken kendi içinde bulunduğu topluma destek vermek istediğini belirtenlerin oranı Türkiye için % 79. Ekonomik gelişime destek vermek amacıyla yeni yıl alışverişini yerel işletmelerden yaparım diyenlerin oranı %75 ile Avrupa ortalamasının 15 puan üzerinde. Araştırmaya katılanların %70’i hediye alışverişini yerel esnaftan yapacağını belirtirken, yeni yıl akşamı için yiyecek ve içecek alışverişini yakın çevreden alacağını söyleyenlerin oranı ise %76 seviyesinde. 

Türkiye’deki tüketiciler arasında en çok tercih edilen hediyeler:

  1. Çerçeveli fotoğraf ve albüm (%53)
  2. Ev yapımı yeni yıl sepeti (%47)
  3. Kişiselleştirilmiş tasarımlar (%45) 
  4. Sağlıklı yaşam hediyeleri (%43)
  5. Özel deneyim hediyeleri (%41)
  6. El yapımı mumlar (%41)
  7. Kıyafet kombinleri (%39)
  8. Ev yapımı kart oyunları (%31)
  9. Çizim veya boyama (%29)
  10. Şiir veya hikaye yazma (%29)
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