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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ projeleri ile Türkiye’de ve dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı", 17 Ocak'ta vizyona girecek.

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş Osman’ projeleri ile Türkiye’de ve dünyada büyük başarı kazanan Mehmet Bozdağ’ın yapımcılığını üstlendiği "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı", 17 Ocak'ta vizyona girecek.

31 Aralık 2019 Salı 17:22
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Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı 17 Ocak'ta vizyonda

Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, izleyiciyi Osmanlı Akıncılarının dünyasına götürecek.

FİLMİN KONUSU

İstanbul’u fethinin ardından Osmanlıların yönünü Roma’ya çevirdiği dönemde; anarşi ve zulümle dolu Balkan coğrafyasında, Fatih Sultan Mehmet’in akıncılarının zulme dur diyebilmek için Sırbistan kralı Lazar’a karşı verdikleri zorlu mücadele ve bu mücadelenin neticesinde bir cihan devletinin köklerinin bu coğrafya da yeşermesini konu alıyor.

OYUNCU KADROSU

Kamil Aydın’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmi̇oğlu, Levent Özdi̇lek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.

FRAGMAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Filmin fragmanı büyük ilgiyle karşılandı. İzleyicilerin büyük çoğunluğunun beğendiği ve filme dair beklentileri yükselten fragmanda prodüksiyonun büyüklüğü göze çarpıyor. 

Son Güncelleme: 31.12.2019 18:00
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