Türkler Dijital Romantik

Aşk da dijitale ayak uydurdu

Mastercard’ın Avrupa genelinde 19 ülkede gerçekleştirdiği Sevgi Endeksi araştırması, banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartlarla Sevgililer Günü için yapılan alışverişleri inceliyor. Araştırmaya göre, Türkiye’de son on yılda Sevgililer Günü döneminde gerçekleşen online işlem sayısı yüzde 151’e ulaştı. Böylece, bu yılın online alışverişleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

2019 yılından bu yana, Sevgililer Günü döneminde yapılan işlemlerde temassız kart kullanımı yüzde 102 oranında arttı. Ayrıca, Türk çiftlerin yüzde 83'ü bu yıl hediyelerini online alışveriş kanallarından tedarik ettiğini belirtti.

Pandemi döneminde bir araya gelebilmek bazı çiftlerin hayali oldu. Bu yıl, Türk sevgililerin %16’sı yalnızca Zoom, Facetime gibi online görüntülü konuşma imkanı sağlayan uygulamalarla bu özel günlerini kutlayabileceklerini belirtti.

Pandemiyi birlikte geçiren çiftlerin en gözde planı ise evde baş başa bir yemek organizasyonu oldu. Sevgililerin yüzde 55’i evde kendi hazırladıkları yemeklerle kutlama yapmayı tercih ederken, yüzde 45’i dışarıdan yemek siparişi planlıyor. Ayrıca, Türk çiftlerin yüzde 34’ü bu yıl Sevgililer Günü’nde evde sinema deneyimi ile eğlenmeyi planlıyor

Türkler Sevgililer Günü’nü çok seviyor

2011 yılından bu yana Türkiye’de Sevgililer Günü döneminde yapılan alışveriş hacmi neredeyse %100 artarken toplam işlem sayısı ise 4 katına ulaştı.

Sevgilinin Günü değil: sevgi günü

2021’de ülkenin yüzde 76’sı Sevgililer Günü’ne daha fazla önem vermeye başladıklarını belirtti. Türk halkının yüzde 83’ü, bu özel günü layığıyla kutlamayı planlıyor. Sevgililer Günü son zamanlarda Türk halkı için sevgiliyle paylaşılan bir gün olmanın yanı sıra sevgiyi paylaşma günü haline geldi. Vatandaşların yüzde 55'i sevgilisine, yüzde 45'i bir arkadaşına ve yüzde 50'si ise bir aile üyesine tebrik kartı hazırlıyor.

Restoranda romantik randevular özlendi

Mastercard’ın araştırmasına göre, romantik seyahatler için yapılan harcamalar son on yılda yüzde 71 azaldı. Son on yılın Sevgililer Günü alışverişlerini karşılaştıran araştırmaya göre, restoranlarda yapılan masraflar 2011’den bu yana yüzde 237 arttı. Ancak bu yıl pandemi döneminde gelen sosyal kısıtlamalar sebebiyle dışarıda kutlama yapmak mümkün olmayacak. 2021 yılında, Sevgililer Günü’nde restoranda romantik bir akşam yemeği planlamak, Türkiye'nin en çok özlediği aktivite oldu.

Olmazsa olmaz hediyeler

Türkiye’de Sevgililer Günü’nün olmazsa olmaz hediyeleri çiçek ve mücevhere olan ilgi, bu yıl da azalacağa benzemiyor. Şayet geçtiğimiz on yılda bu özel gün için yapılan çiçek harcamaları yüzde 38 arttı. Aynı süre zarfında mücevherat üzerine yapılan işlem sayısı ise 2.5 katına çıktı.