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TÜRKİYE’NİN ON BAŞARILI GENCİ AÇIKLANDI

JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin 1981 yılından bu yana düzenlediği Ten Outstanding Young Persons of the World programının Türkiye ayağı olan 27. TOYP: Türkiye’nin On Başarılı Genci programının birincileri 2 Aralık’ta Sait Halim Paşa Yalısı’nda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Güncel 03.12.2021, 09:49
TÜRKİYE’NİN ON BAŞARILI GENCİ AÇIKLANDI

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Türkiye Derneği adına JCI İstanbul Şubesi tarafından 27 yıldır gerçekleştirilen TOYP -Türkiye'nin 10 Başarılı Genci programı toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan ve daha iyi yarınların peşinde koşan ülkemizin başarılı gençlerinin çalışmalarını görünür kılmayı, gençleri daha duyarlı ve aktif vatandaş olmaları yönünde teşvik etmeyi amaçlıyor. 

Spiker Hande SARIOĞLU sunumuyla Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen 27. TOYP Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde konuşan 2021 JCI İstanbul Başkanı Tolga KAYASU; “Başarı sadece bir sonuç değil, bir yolculuktur. Biz Genç Liderler ve Girişimciler olarak bu başarı yolculuğunun her zaman ilerlemesi ve gelişmesi için çalışmaktayız. Bizler JCI Türkiye adına JCI İstanbul olarak 27 senedir fark yaratan başarıların görünürlüğüne katkı sağlamaktayız. “ dedi

10 kategori kapsamında yapılan yüzlerce başvuru, alanında uzman ‘jüri komitesi’ tarafından değerlendirildi. Bu seneki jüriler arasında; ülkemizin yetiştirdiği değerli sanatçı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Müjdat GEZEN, başarılı tiyatro sanatçısı Şevket ÇORUH, KAGİDER Kurucu Başkanı Meltem KURTSAN, KAGİDER Başkanı Emine ERDEM, İstanbul Galata Üni. Rektörü Prof. Dr. Özgür ÇENGEL, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kurucusu İbrahim Betil, Türkiye Eğitim Vakfı Gönüllüleri Yönetim Kurulu Üyesi Oktay ÖZİNCİ, Dr. Dilek GÜRSOY, Prof. Dr. Gülşen ALTUĞ, Prof. Dr. Yusuf Baran, Prof. Dr. Hilmi Volkan DEMİR, Doç. Dr. Mehmet Z. BAYKARA, Doç. Dr. Nagihan ÇAKAR BİKİÇ, 2020 TOYP Türkiye Birincisi Dr. Öğretim Üyesi Fatih İNCİ, Adalar Eski Belediye Başkanı Dr. Mustafa Farsakoğlu, Deprem Uzmanı, MAG-DER Başkanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Otomativ Distribütörleri Derneği ve Renault Mais Yönetim Kurulu Eski Başkanı Muharrem İbrahim AYBAR, Buldan Eğitim ve Dayanışma Vakfı Başkanı Meryem Salman, Sporben Otizm Derneği Kurucusu Bener ERKORUR, DEİK | Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Temsilcileri, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İstanbul Ticaret Odası Temsilcileri, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyeleri gibi birçok değerli isim yer aldı.

2 Aralık 2021 Perşembe akşamı Sait Halim Paşa Yalısı’nda gerçekleşen görkemli 27. TOYP Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde TOYP Türkiye Birincileri kamuoyuna açıklanarak plaketleri ve Bilge Adam Akademi Eğitim Çekleri takdim edildi. Gala Gecesi özel konukları arasında Türkiye’nin Okçuluk dalındaki ilk Olimpiyat Şampiyonu Sporcusu Mete GAZOZ, ünlü Akademisyen, Ekonomist & Yazar Prof. Dr. Emre ALKIN, 2018 MIPTV Onur Madalyası sahibi (2018 Medailles d’Honneur at MIPTV) ve 2008 TOYP Türkiye birincisi İzzet PİNTO, Boğaziçi Caz Korosu Şefi ve 2013 TOYP Türkiye Birincisi Masis Aram GÖZBEK gibi birçok sürpriz isim yer aldı. Gala Gecesi’nde Otto Barok Topluluğumüzik dinletisi ile katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. 

Ödül töreninde jüri üyeleri ve sponsorlara  plaketleri ayrıca takdim edildi. 

27. TOYP – Türkiye’nin On Başarılı Genci Destekçilerine Teşekkür

27. TOYP programına yüksek katkıda bulunan sponsorlar arasında yer alan ana sponsor GMD Group, kategori sponsorları Axa Sigorta, Electrolux Türkiye, Timco, Değirmenci Baharat, Laserpan, Neo Hukuk & Danışmanlık, ödül sponsoru BilgeAdam Akademi, iletişim sponsoru Sobraz İletişim, hizmet sponsorları Digital Film Center, Koperatiff Reklam Ajansı, Boco, Gradezone, Glories Chocolate, Aliskon Turizm, Yeniköy Turizm İşletmeleri kurumlarına plaketleri takdim edildi.

27. TOYP birincileri  2022 yılında gerçekleşecek olan ‘TOYP Dünya Finali’nde,Türkiye’yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacaklar. TOYP Türkiye, 27 yıllık geçmişinde  ‘18 Dünya Birincisi’ çıkararak TOYP Dünya genelinde üstün bir başarıya imza attı. 

Görsel ve Video için; https://wetransfer.com/downloads/448fc607172e4e96f4f9c792a48e0fe920211202233457/b187ba0eb5e1e6676bafaa7933fe5dfc20211202233510/f179ee

2021 TOYP Türkiye Kategori Birincileri ; 

1. Electrolux Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik: Selin GÖREN
2. Axa Sigorta İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet: Cihan BUĞDAYCI

3. Bilimsel Önderlik: Dr. Fırat GÜDER
4. Değirmenci Baharat Kültürel Başarı: Merve YAVUZDEMİR
5. Timco İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik: Dr. Saliha DURMUŞ
6. Laserpan Fen ve Teknik Gelişme: Kerem DEVECİ
7. Kişisel Başarı: Dr. Zeliha KILIÇ
8. Tıbbi Yenilik ve Buluşlar: Doç. Dr. İsmail ÖÇSOY
9. Neo Hukuk&Danışmanlık Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi: Kadir Yağız ÇETİN

10.İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı: Sezer ORTADAĞ

11.JCI Türkiye Senato Özel Ödülü: Mete GAZOZ

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