Türkiye’nin Global Markası: İGA İstanbul Havalimanı

Ekovitrin 19. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Vadistanbul Radisson Blu Hotel’de 8 Aralık’ta düzenlenen muhteşem törenle sahiplerine verildi. Törenin onur konukları arasında Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türkiye’nin ilk Çevre Bakanı Ali Talip Özdemir, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak yer aldı.

Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, yurt içi ve yurt dışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Bu yıl 19'ncusu düzenlenen ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 21 ayrı kategoride verildi.

19. Uluslararası Yılın Starları Ödül Töreni’nde İGA İstanbul Havalimanı’na ‘Türkiye’nin Global Markası Ödülü’ verildi. Ödül, İstanbul Havalimanı Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul tarafından alındı.

İnankul, ödülü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın elinden aldı.

TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI ÖDÜLÜ’ - İGA İSTANBUL HAVALİMANI

Dünyanın en iyi havalimanlarından biri olarak saygın kurumlar tarafından üst üste ödüllere layık görülen İstanbul Havalimanı, New York merkezli Travel and Leisure dergisinin World's Best Awards 2021’ anketinde, dünyanın en iyi 10 havalimanı arasında ikinci olmayı başardı. İstanbul Havalimanı ayrıca, New York ve Londra merkezli dünyaca ünlü seyahat dergisi Condé Nast Traveler’ın okuyucuları tarafından dünyanın en iyi havalimanları listesinde ikinci olarak seçildi. İstanbul Havalimanı, öte yandan Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen ‘17th ACI Europe Awards’ kapsamında ‘Avrupa’nın En İyi Havalimanı’ ve ‘Erişilebilir Havalimanı’ ödüllerine layık görüldü.

Ödüllere doymayan İGA İstanbul Havalimanı, Ekovitrin Jürisi tarafından da ‘Türkiye’nin Global Markası’ seçildi.