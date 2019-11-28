Türkiye’nin Global Markası: Gönül Kahvesi

Ekonomi dünyasının Oscar’ı niteliğini taşıyan Ekovitrin Yılın Starları Ödülleri, 23 Kasım Cumartesi akşamı Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Ekovitrin Medya Grubu’nun 18 yıldır aralıksız düzenlediği ve geleneksel hale gelen Yılın Starları Ödül Töreni’nde bugüne kadar çok sayıda kişi ve kuruma ödül verildi.

Yılın Starları Ödülleri, yurtiçi ve yurtdışında başarılı kişi ve kurumlara her yıl düzenlenen törenle takdim ediliyor. Ekovitrin’in 2001’de başlattığı ‘Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ bu yıl iş insanları, marka, firma, kurum ve kuruluşlara olmak üzere 29 ayrı kategoride verildi.



TÜRKİYE’NİN GLOBAL MARKASI: GÖNÜL KAHVESİ

"18. Ekovitrin Yılın Starları" ödül gecesinde "Türkiye’nin Global Markası" ödülünü kucaklayan Gönül Kahvesi oldu. Marka adına Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un elinden ödülü alan Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Yardımcı, "Biz Gönül Kahvesi ailesi ve ekibim adına bu ödülü almaktan büyük onur ve şeref duyuyoruz. Ekovitrin ailesine bu ödülü bize layık gördükleri için çok özel teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkiye için ciddi bir şekilde, canhıraş şekilde mesaimizi sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Çok fazla çalışacağız.” diyerek duygularını dile getirdi.

2002’de İzmir’de kurulan Gönül Kahvesi, 90’ı aşkın şubesi ile Türkiye ve yurt dışında hizmet veriyor. Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gönül Kahvesi; Avusturya, Bahreyn ve Bosna-Hersek’ten sonra Almanya/Berlin’de açtığı şubelerinde ‘Türk kahvesi keyfini’ yaşatıyor.