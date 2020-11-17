TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI VE GENİŞ KATILIMLI EKONOMİ ZİRVESİ MÜSİAD EXPO KAPILARINI AÇIYOR
MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği)’nin iki yılda bir düzenlediği Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ticaret Zirvesi MÜSİAD EXPO, 18 - 21 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece - İstanbul'da gerçekleştiriliyor. İlk kez TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi’nde pandemi tedbirlerine ve TSE COVİD 19 Güvenli Hizmet standartlarına uygun şekilde hem fiziksel hem online olarak hibrit yapılacak MÜSİAD EXPO 2020 Ticaret Fuarı, yurtiçi ve yurtdışından onbinlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.
MÜSİAD EXPO 2020, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla ve MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan’ın ev sahipliğinde 18 Kasım Çarşamba günü TÜYAP’ta kapılarını açıyor.
MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, siyasetçi ve bürokratın katılım gösterilmesi bekleniyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO’da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak.
Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek.MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte, 100’ün üzerinde fahri konsolos, ziyaretçilerle bir araya gelecek.
MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı düzenlenen 24. Uluslararası İş Forumu (IBF)’nun bu seneki başlığı Virüs Ekonomisi: Yeni Dünyada Ayakta Kalmak ve Gelişmek. Alanında uzman isimlerin katılacağı Forum’da, COVİD 19 süreci ve sonrasına dair konular ele alınacak.