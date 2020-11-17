TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI VE GENİŞ KATILIMLI EKONOMİ ZİRVESİ MÜSİAD EXPO KAPILARINI AÇIYOR

MÜSİAD EXPO 2020, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla ve MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Abdurrahman Kaan’ın ev sahipliğinde 18 Kasım Çarşamba günü TÜYAP’ta kapılarını açıyor.

MÜSİAD EXPO’nun 8 binin üzerinde B2B görüşmeye sahne olması ve bu görüşmelere 400’e yakın alım heyetinin yanı sıra yaklaşık 40 ülkeden iş insanı, siyasetçi ve bürokratın katılım gösterilmesi bekleniyor. Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya, 95 ülkenin temsil edileceği MÜSİAD EXPO’da dünya ekonomisinin geleceği, bölgesel iş birlikleri ve Türkiye ekonomisinin büyüme yolunda önünü açacak faiz dışı projelerin tanıtımı en önemli gündem maddelerini oluşturacak.



Bu yıl ilk kez MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Dünya Fahri Konsolosları Ticaret ve Diplomasi Zirvesi düzenlenecek.MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi koordinasyonunda hayata geçirilecek etkinlikte, 100’ün üzerinde fahri konsolos, ziyaretçilerle bir araya gelecek.