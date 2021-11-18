Türkiye'den Yunanistan'a Navtex ilanı

Bildirinin 22 Kasım'da yürürlükten kaldırılacağı belirtildi.

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

1. Limnos Navtex İstasyonu tarafından 17 Kasım 21’de yayımlanan la02-198/21 numaralı navtex mesajı ile Semadirek ve Limni adalarının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Limnos Navtex İstasyonu tarafından 17 Kasım 2021’de 'la02-198/21' mesaj numarası ile yayımlanan saha, Türk Deniz Kuvvetleri için İzmir Navtex İstasyonu tarafından daha önce 'ia29-0540/21' numarası ile yayımlanmış atış sahası ile çakışmaktadır.

3. İzmir Navtex İstasyonu tarafından Türk Deniz Kuvvetleri için yayımlanmış olan 'ia29-0540/21' numaralı mesaj yürürlüktedir.

4. Seyir emniyeti açısından denizcilere duyurulur.

5. Bu bildiri '22 Kasım 21 saat 1401z’da' yürürlükten kaldırılacaktır.

Türkiye'nin yayınladığı Navtex'e rağmen Yunanistan'da aynı bölge için atış tatbikatı yapılması yönünde Navtex yayınlamıştı.

Geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'a 'karşılıklı tatbikatlara son verme' çağrısını basın üzerinden iletmişti.