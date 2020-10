Türkiye’deki doğum sayıları 2021 yılında 3.5 kata kadar artış gösterebilir

NordVPN araştırmacıları, belirsizlik dönemlerinde doğum sayılarında gerçekten bir artış olup olmadığını görmek için hamilelik takip kategorisindeki uygulamaların yüklenme sayılarını analiz ettiler. Türkiye, bebekleri en çok seven ülkeler arasında yer alıyor. 2020 yılında hamilelik takip uygulamalarının yüklenme sayısı şaşırtıcı bir şekilde %364 oranında arttı. Zirveye Nisan ayında ulaşıldı ve müstakbel ebeveynler, bu ay içinde 41 kat daha fazla yükleme yaptı.

Ancak bu yükseliş kısa ömürlü oldu ve hamilelik takip uygulamalarına olan talep hızlı bir şekilde 2019 seviyelerine indi. İnsanlar salgının tahmin edilenden daha uzun süreceğini anladıktan sonra, yükleme sayılarında herhangi bir artış gerçekleşmedi.

Londra'da yaşayan Danışman Psikolog Dr. Lucy Atcheson, konu hakkında “Hamile kalma ve bebek sahibi olma süreci bir belirsizlik ve bilinmezlik içeriyor. Ayrıca ebeveyn olmanın getireceği finansal yükler de caydırıcı nitelikte olabilir" değerlendirmesini yaptı.

6 adet hamilelik takip uygulamasının aylık ortalama yüklenme sayıları. (280days, Ovia, Pregnancy+, BabyBump, Countdown to Baby Due Date, What to expect) Kaynak: Apple iStore ve Google Play, Ocak – Eylül 2019 ve 2020, Türkiye.

Dünya çapında hamilelik takip uygulamalarının ortalama yüklenme sayılarında 2019'a kıyasla %13 artış gözlendi. Eşler arasında salgın nedeniyle gerçekleşen zorunlu yakınlığın sonuçlarını bu yılın aralık ayının sonlarından itibaren gözlemlemeye başlayabiliriz.

Hamilelik takip uygulamalarına olan talep, mart ayında %32'lik artışla rekor kırdı. Ağustos ayında ise %15'lik bir artış daha gözlendi. NordVPN İletişim Başkanı Ruby Gonzalez, konuyla ilgili "Açıkçası insanlar salgına alıştı ve ailelerini büyütmek için daha cesur hale geldi" açıklamasını yaptı.



6 adet hamilelik takip uygulamasının aylık ortalama yüklenme sayıları (280days, Ovia, Pregnancy+, BabyBump, Countdown to Baby Due Date, What to expect) Kaynak: Apple iStore ve Google Play, Ocak – Eylül 2019 ve 2020.

Virüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ettikçe, hamile kalmaya yönelik ilgi azaldı

Hamile kalma yönelik ilgi, dünyanın her yerinde aynı seviyede değil. Ruby Gonzalez, bu durumu “Salgının ilk dalgasından sonra hızla toparlanan ülkeler, Eylül ayında hamilelik takip uygulamalarına daha fazla ilgi göstermeye başladı” şeklinde açıklıyor.

Ülke 2020 Türkiye 363.86% Litvanya 173.83% Barbados 169.85% Bulgaristan 156.17% Brezilya 142.91% Nijerya 128.36% Kosta Rika 128.35% El Salvador 112.72% Kazakistan 102.75% Panama 99.50% Lübnan -21.33% Azerbaycan -26.49% Bermuda -29.91% İsveç -30.51% Macaristan -31.61% Vietnam -33.06% Çin -39.15% ABD -39.89% İsviçre -45.48% Avusturya -51.01% Dünya Geneli 13.34%

Hamilelik uygulamaları kategorisindeki artışa göre ilk 10 ülke, Ocak – Eylül 2019 ve 2020.

Uygulama seçerken dikkatli olun

Hamilelik takip uygulamaları genellikle ücretsiz kullanılabiliyor ancak gelir elde etmek için kullanıcılarının bilgilerini reklam amaçlı olarak üçüncü kişilerle paylaşıyorlar. Bazı uygulamalar ise kullanıcı verilerini karmaşık sağlık problemlerinin incelenebilmesi için araştırmacılar ile paylaşıyor.

NordVPN dijital gizlilik uzmanı olan Daniel Markuson, konu hakkında şu değerlendirmeyi yapıyor: “Kadınların uygulama gizlilik kontrollerini ayarlarken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Uygulamanın kişilere, fotoğraflara ve konum bilgilerine erişmesine izin vermemenizi öneriyoruz. Kadınlar, ayrıca uygulamanın verileri kimlerle paylaştığını dikkatli bir şekilde kontrol etmeli. Son olarak, güçlü şifreler kullanın ve ne kendinizin ne de doğmamış çocuğunuzun fotoğraflarını paylaşmayın”.