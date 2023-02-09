Türkiye’deki depremin ardından Kabe’de dua okunduğu doğru değil!

Dua farklı videolara montajlanarak yıllardır dolaşıyor

Konu hakkında kelime bazlı yapılan araştırmaya göre farklı sonuçlar almak mümkün. İçinde “Türkiye” sözlerinin de anlaşıldığı Arapça ses 2016 yılında benzer bir iddiayla dolaşıma girmiş.

Buna göre Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından da Kabe’de Türkiye için dua edildiği iddia ediliyor. Star ve Yeni Şafak gazetesinde yer alan 18 Temmuz 2016 tarihli haberde aynı ses farklı bir Kabe görüntüsüyle sunuluyor.

İddiaya konu olan “dua” 2016’da bazı televizyon kanallarında da kullanılmış. Başka bir videoda da benzer şekilde Kabe görüntüsü değişirken ses aynı kalmış.

Yani ses kaydı eski tarihli ve birçok farklı görüntüye eklenmiş. Buna göre kayıtta yer alan dua sesi gerçekten Türkiye ve İslam için iyi dileklerde bulunuyor. Ancak bu sesin Kabe’de kaydedildiği ya da nereden olduğuna dair bir güncel bir haber ya da kanıt yok.