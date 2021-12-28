Türkiye'de tutuklanmışlardı; İsrailli çift reklam filminde oynayacak

İsrail basınında çıkan haberlere göre, Kasım ayında Türkiye'de yüksek profilli bir davada gözaltına alınan İsrailli Mordi ve Natalie Oknin, sigorta şirketi "Bituach Yashir" için bir televizyon reklamında yer alacak.

Jerusalem Post'un aktardığına göre çift, Netflix'in hit dizisi "Fauda" ve "Hit and Run"da rol alan İsrailli aktör Lior Raz ile bir reklam kampanyasında yer alacak.

Gizli ajan ve özel kuvvet rolleriyle tanınan Raz, ironik TV reklamında çifti hapisten kurtarmaya çalışacak.

NE OLMUŞTU?

İsrailli Mody ve Natali Oknin, Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun görsellerini çektikleri gerekçesiyle tutuklandıktan sonra serbest bırakılmıştı.