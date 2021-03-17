Türkiye’de Her 10 Genç Kadından 6’sının Hayalleriyle Arasında Engeller Var

Elidor, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve online eğitim platformu Udemy iş birliğiyle hayata geçirdiği Kendi Yolumuzda projesi kapsamında yaptığı araştırma* ile genç kadınların hayallerini ve bu hayallere ulaşmak için kendilerini nerede gördüklerine yakından bakıyor. Türkiye çapında yapılan araştırmaya göre her 10 genç kadından 6’sıhayallerine giden yolda önünde engeller olduğunu düşünüyor.

Genç kadınların engel olarak gördüğü konuların başında ise toplumdan yeterince destek görememek, hayallerine ortak olunmaması ve kadınlara yönelik sınırlayıcı beklentiler yer alıyor. Genç kadınların yüzde 44’ügeleceğini şekillendirmek için duygusal desteğe ihtiyaç duyduğunu ancak toplumsal önyargıların cesaretini kırdığını söylüyor. Yüzde 41’imaddi imkansızlıklar sebebiyle hayalini kurduğu alanda üniversite eğitimi alamadığını ifade ederken her 3 genç kadından 1’iilerlemek istediği alanda kendini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu bilgiye sahip olmadığını belirtiyor. Genç kadınların yüzde 42’si geleceklerini şekillendirirken bir yol göstericinin eksikliğini hissediyor; yüzde 29’ugeleceği için nasıl bir yol çizmesi gerektiğini bilmiyor. Ancak genç kadınlar engellere rağmen geleceklerine dair hayaller kurmaya devam ediyor ve sınırlayıcı beklentileri kabul etmiyor.

Genç kadınlar sınırlayıcı beklentileri kabul etmiyor ve geleceğe dair hayaller kuruyor

Araştırmaya katılan her 10 genç kadından 9’ubir hayali olduğunu söylüyor. Genç kadınların yüzde 78’igeleceğe ilişkin hayallerinin sadece kadınlara “yakıştırılan” belirli kalıplarla sınırlandırılmasını kabul etmediğini belirtirken 18-25 yaş arası genç kadınların yüzde 45’ien çok güçlü ve kendi ayaklarının üzerinde duran bir birey olmanın hayalini kuruyor.

Elidor binlerce genç kadının hayallerini eğitimle destekliyor

Genç kadınların hayallerine giden yolda engel olarak gördüğü bu konularda değer yaratmak için Kendi Yolumuzda projesini hayata geçiren Elidor, proje ile binlerce genç kadına yol arkadaşı olmayı hedefliyor. Kendi Yolumuzda projesi kapsamında TOG tarafından belirlenecek üniversite öğrencisi 200 genç kadına eğitim hayatları boyunca burs desteği veriliyor. Ayrıca gelecekleri için yol haritalarını çizmek isteyen genç kadınlara Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Uluslararası Kadın Araştırmaları Merkezi (ICRW) tarafından hazırlanan ücretsiz bir kişisel eğitim programı da sunuluyor. Farklı alanlarda becerilerini geliştirmek ve yeni yetkinlikler kazanmak isteyen genç kadınlara ise proje kapsamında Udemy’den özel olarak seçilen eğitimlere indirim kodu ile erişim imkânı sağlanıyor. Ayrıca genç kadınların hayallerini gerçekleştirmek için çevrelerinden ve toplumdan bekledikleri destek konusunda farkındalığa da katkı sağlanması hedefleniyor. Elidor marka elçisi Zeynep Bastık’ın projeye özel olarak hazırladığı Kendi Yolumuzda şarkısı ise çok büyük bir ilgiyle karşılandı.