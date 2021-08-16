Türkiye’de bir şahıs, Taliban’ın Afganistan’ı işgalini lokum dağıtarak kutladı

Yenicaggazetesi.com'da yer alan habere göre ABD’nin çekilmeyi sürdürdüğü Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının güvenliği için, Türkiye’nin hem ABD hem Taliban’la görüşmeleri sürerken, Taliban Kabil’i kuşattı ve ele geçirdi.

Kabil’deki başta ABD olmak üzere birçok Batı ülkesinin büyükelçilikleri ve diplomatik misyonları kapasitelerini küçültme kararı aldı ve çalışanlarını Kabil Havalimanı üzerinden tahliye etti.

Afganistan’da Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan’a kaçtı.

Taliban, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bulunan Afganistan bayraklarını indirdi.

Cumhurbaşkanlığı’nda basına poz veren Taliban’ın kısa bir süre içinde “Afganistan İslam Emirliği’nin ilan edilmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’DE DE TALİBAN’IN “ZAFERİ” KUTLANDI.

İbrahim Hakkı Kılıçaslan isimli bir şahıs, terör örgütü Taliban’ın Afganistan’daki işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı.

Kılıçaslan görüntüleri sosyal medya hesabından “Taliban’a selam” notu ile paylaştı.

Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

İşte o görseller: