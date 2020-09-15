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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantının bugün öğleden sonra yapılması bekleniyor.

Güncel 15.09.2020, 10:59 15.09.2020, 11:00
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Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri teknik toplantı yapacak

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sonrası yapılmasına karar verilen Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alınacağı teknik toplantıların bugün öğleden sonra devam etmesi bekleniyor.

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