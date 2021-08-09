Türkiye, Yunanistan'a uçak gönderiyor

Türkiye'de günlerde süren orman yangınları nedeniyle zor anlar yaşanmış ancak hem vatandaşın hem de görevli personelin büyük çabası sonucu yangın söndürülmüştü. Türkiye'deki yangınlar için İspanya ve Hırvatistan uçak gönderirken, Yunanistan önce yardım teklif edip daha sonra bu teklifi geri çekti.

TÜRKİYE, OLUMLU YANIT VERDİ

Türkiye'de orman yangınlarının büyük bölümü kontrol altına alınırken, yangınların devam ettiği Yunanistan da yardım talebinde bulundu. Türkiye de uygun olması durumunda uçakların yardım amacıyla Yunanistan'a gönderileceğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN TEŞEKKÜR ETTİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığımız telefon görüşmesinde, bana yangınların kontrol altına alındığını ve 2 yangın söndürme uçağının Yunanistan'a gönderileceğini söyledi. Bunun için teşekkürlerimi bildirdim"

BAKAN PAKDEMİRLİ DÜN AÇIKLAMIŞTI

Yunanistan'da Atina ve Evia (Eğriboz), Mora Yarımadası 7 gündür orman yangınlarıyla boğuşuyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün yaptığı açıklamada, 18 ülkeden destek alan Yunanistan'ın Türkiye'den yardım istediğini söylemişti. Pakdemirli "Türkiye gibi günlerdir yangınlarla mücadele eden Yunanistan, ülkemizden yangın uçağı istedi. Bizdeki yangınların hafiflemesiyle beraber eğer sağlayabileceksek bunu da Yunanistan'a sağlıyor olacağız" demişti.