Türkiye'yi soykırım yapmakla suçlayan Amerika'nın "KATLİAM TARİHİ"

VİETNAM

Başta Batılı güçleri desteklemek bahanesiyle Fransa'nın işgaline izin veren sonrasında kendi emelleri için Vietnamı baştan sonra yakıp yıkan ABD, 3 milyon insanı kimyasal bombalarla hunharca katletti. 1955'de başlayan ve 1973'te son bulan 18 yıllık Vietnam işgalinde ABD, 643 bin ton bomba kullandı.

KORE SAVAŞI

Kore Savaşı 25 Haziran 1950'de, Çin ve Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile ABD destekli Güney Kore arasında başladı. 25 Haziran 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore'yi işgal etti ve sınır hattı boyunca çatışmalar yaşandı. ABD önderliğindeki Birleşmiş Milletler, Güney Kore'ye desteğe gelen ilk kuvvet oldu. Bunun üzerine Çin ve Sovyetler Birliği, Kuzey Kore'ye savaş süresi boyunca destek verdi. Kore Savaşı sonucunda Kuzey Kore, Çin ile Batı Bloku arasında tampon bölge haline geldi. Savaştan yine en çok Koreliler zararlı çıktı. Kore yakılıp yıkıldı; yaklaşık olarak 3 milyon insan öldü. Bunlardan yaklaşık 36.000'i Amerikan askerinden, 600.000'i Koreli askerlerden ve 500.000'i Çinli askerlerden oluşmaktadır.

TARİHİ KIZILDERİLİLERİ SOYKIRIMA UĞRATARAK BAŞLADI

ABD'nin 245 yılının 224'ünü savaşta geçirdi. ABD'nin savaştığı, istila ettiği ya da müdahale ettiği milletlerin ve devletlerin yer aldığı listede ABD'nin kuruluş döneminde Amerika kıtasının eski sahipleri olan Kızılderilileri soykırıma uğratan Amerika’nın daha sonra birçok ülkede benzer şekilde katliamlara imza attığı gözler önüne serildi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU

Amerika’nın kanlı tarihinde Kuzey Afrika ülkeleri, Fransa, İspanya, Çin, Meksika, Filipinler, Kore, Panama, Kosova, Irak, Haiti, Afganistan, Yemen, Pakistan, Libya, Ukrayna ve Somali gibi ülkelerle savaşları bulunuyor. Son dönemde Irak’ı işgal eden ABD, milyonlarca kişinin ölümüne sebep oldu.

ABD'nin savaş tarihi ile ilgili çarpıcı tespitler yapmak mümkün:

ABD'de hiçbir devlet başkanı kendi döneminde "barış dönemi başkanı" olarak anılmıyor. ABD'nin tüm başkanları savaş dönemi başkanları olarak anılabilir.

ABD'nin tamamen barışta olduğu bir dönemi yok.

ABD'nin savaş geçirmediği en uzun dönem ise 1929'da başlayan ve 1930'lu yıllarda devam eden Büyük Buhran döneminde yaşanmıştı. 1935-1940 yılları arasındaki dönem, ABD'nin hiç savaş yaşamadığı dönem olarak biliniyor.

ABD tarihinin yüzde 93'ü savaşla geçti.

İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana başlatılan askeri operasyonların neredeyse hepsi ABD tarafından başlatılmış.

ABD'nin savunma harcamaları, dünyadaki diğer tüm milletlerin savunma harcamalarının toplamına geliyor.

Dünyanın büyük bir bölümünün ABD'yi dünya barışı için bir numaralı tehdit olarak görmesi şaşırtıcı değil.

Bu savaşların büyük çoğunluğunda ABD saldırıya geçiyor ve bu savaşların çoğunda ABD savunma konumunda. ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) ise rejimleri devirmek için yürüttüğü gizli operasyonlar ve savaş olarak adlandırılabilecek başka operasyonlar da uzun bir liste oluşturuyor.