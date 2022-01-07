Türkiye Yerel Basın Birliği'nden 2022 yılında iki ödül

Yerel Basın Birliği Onur Kurulu Başkanı Nezir Karayün, Ekovitrin Medya Grubu Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata'ya "Gazetecilik Mesleğinde 43. Yıl" ödülünü verdi. Yerel Basın Birliği Başkanı Nezir KarayÜn törende yaptığı konuşmada "Yerel Basın Birliği'nin en eski üyelerinden Onur kurulu üyesi Şeref Özata, gazetecilik mesleğinde 43'üncü yılını kutluyorum, gelecek nesillere aktaracağımız bilgi birikimi, tecrübe ve saygın kişiliginizi takdir ediyor başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yerel Basın Birliği ayrıca Türkiye'de deniz canlıları müzesini kuran iş insanı Kenan Balcı'ya da yarım asırdır toplum yararına yaptığı hizmetlerden ve deniz canlıları müzesi için yaptığı çalışmalardan dolayı bir plaket verdi.