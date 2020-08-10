Türkiye yeni NAVTEX ilan etti!

Türkiye, Oruç Reis'in yürüteceği sismik araştırmalarla ilgili NAVTEX ilan etti. Yeni NAVTEX 23 Ağustos'a kadar geçerli olacak.

NAVTEX NEDİR?

NAVTEX, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.