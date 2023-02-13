Türkiye'ye yardım gönderen ülkeler hangileri?

Azerbaycan

Türkiye'nin, deprem bölgesi için uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm ilan etmesinin ardından arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke, Azerbaycan oldu.

Azerbaycanlı ekipler, 899 personelle Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmalarında bulunuyor.

İran

İran'dan dünkü ilavelerle toplamda 158 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman ve Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail

20 kişilik İsrailli ekip Kahramanmaraş’ta çalışıyor.

Rusya

Rusya'dan Türkiye'ye gelen arama kurtarma ekiplerinin sayısı 270 ve bunlara 131 kişinin daha katılması bekleniyor. Ekipler, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Ukrayna

Ukrayna, Türkiye'ye destek için 100 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Dün gelenlerle beraber bu sayı 175'e çıktı. Ekipler, Hatay'da görev alıyor.

Çin

Çin'den sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere 467 kişilik ekipler Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay'daki arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor.

ABD

ABD Ulaştırma Komutanlığı (USTRANSCOM), ABD Avrupa Komutanlığı (USEUCOM) ve ABD Avrupa Hava Kuvvetleri (USAFE) koordinasyonunda 160 personel, Adıyaman'daki arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. 89 kişinin daha bu ekiplere dahil olması bekleniyor.

Avrupa Birliği (AB) üyesi 24 ülke

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında AB üyesi 21 ülke ile Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan'dan toplam 38 ekip, Türkiye'ye sevk edildi.

Bu ekiplerde, arama kurtarma görevlileri ve tıbbi uzmanlar dahil 1650 kişi bulunduğu, ekiplerin yanında 104 arama kurtarma köpeğinin de yer aldığı belirtildi.

Arnavutluk

Arnavutluk, 73 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. Ekip, Adana'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Karadağ

Karadağ'dan yeni gelenler dahil olmak üzere 83 kişilik bir arama kurtarma ekibi bulunuyor. İki ekip, Adıyaman ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Sırbistan

Sırbistan'dan gelen 47 kişilik arama kurtarma ekibi de Adıyaman'da görev alıyor.

Slovakya ve Slovenya

Hatay'da Slovakya'dan 15 kişilik, Slovenya'dan 11 kişilik arama kurtarma ekipleri görev yapıyor.

Fransa

Fransa'dan yeni gelecek ekiplerle birlikte toplam 217 kişi Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Osmaniye'de faaliyetlerini yürütmeye devam edecek.

İngiltere

İngiltere'den tan gelen 84 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da görev alıyor. Birleşik Krallık'a bağlı Kuzey İrlanda'dan gelen 50 kişilik ekip de Hatay'da görev alıyor.

Yunanistan

Yunanistan'dan gelen 67 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

İtalya

İtalya'dan Türkiye'ye depremzedelere yardım için gelen ekip de yeni ilavelerle 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.

İspanya

İspanya’dan gelen 720 kişilik ekip Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor.

İsviçre

İsviçre'den Türkiye'ye gelen 100 kişilik ekip, Gaziantep ve Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Avusturya

Avusturya'dan Türkiye'ye de 112 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Bu ekipler, Osmaniye ve Hatay'da çalışmalara katılıyor.

Polonya

Polonya'dan Türkiye'ye dünkü ilavelerle toplamda 213 kişilik arama kurtarma ekibi geldi. Ekipler, çalışmalarını Adıyaman, Gaziantep ve Hatay'da sürdürüyor.

Romanya

Romanya'dan gönderilen 167 kişilik arama kurtarma ekibi, Gaziantep ve Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Moldova

Moldova da 55 kişilik arama kurtarma ekibini deprem bölgelerine gönderdi. Ekip, Hatay'da çalışıyor.

Hollanda

Hollanda Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibine bağlı 86 arama kurtarma görevlisi, Adıyaman'da görev alıyor.

Almanya

Almanya'dan da Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da arama kurtarma çalışmaları için 187 kişilik ekip Türkiye’ye gönderildi.

Portekiz

Portekiz'den ise dünkü ilavelerle toplam 55 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Malta

Malta'dan 32 kişilik arama kurtarma ekibi, bir arama kurtarma köpeğiyle Malatya'daki yardım çalışmalarına katılıyor.

Ermenistan

Ermenistan yönetimi, arama kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 28 kişilik ekip gönderdi.

Gürcistan

Gürcistan da Türkiye'ye ilk olarak 63 ve dün 40 kişilik bir ekip gönderdi. 103 kişilik ekip, Adıyaman'da görev alıyor.

Estonya

Estonya'dan 79 ve Litvanya'dan 37 kişilik arama kurtarma ekibi Türkiye'ye ulaştı.

Belarus

Belarus'un ise 72 kişilik arama kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te görev alıyor.

NATO üyesi 20 ülke,

NATO, İsveç ve Finlandiya da dahil olmak üzere, 20'den fazla NATO müttefiki ve ortağından 1400'den fazla acil durum müdahale personelinin Türkiye'ye konuşlandığını açıkladı. İsveç'ten gelen arama kurtarma ekibi 74 kişiden oluşuyor. Ekip, Kahramanmaraş ve Malatya'daki çalışmalara katılıyor.

El Salvador

El Salvador da Türkiye'ye 115 kişilik arama ve kurtarma ekibi gönderdi.

Meksika

Meksika'dan yeni gelenlerle birlikte toplam sayısı 172 olan ekipler Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'daki enkaz bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de Hatay'da 200 kişilik, Adıyaman'da 67 kişilik ve Gaziantep'te 30 kişilik ekibi bulunuyor.

Hırvatistan

Hırvatistan'dan gelen 41 kişilik arama kurtarma ekibi Hatay'da ve Kosova'nın 48 kişilik ekibi Hatay ve Osmaniye'deki deprem bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bosna

Bosna Hersek'ten toplamda 103 kişilik 3 ekip Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görev alıyor.

Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya, Türkiye'ye 36 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekip, Kahramanmaraş'ta çalışmalarına devam ediyor.

Bulgaristan

Bulgaristan'dan da 98 kişilik arama kurtarma ekipleri Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'daki çalışmalara katılıyor.

Macaristan

Macaristan'dan bugüne kadar 167 uzman, deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ekipler, Hatay'da çalışmalarını sürdürüyor.

Çekya

Adıyaman'da bulunan 69 kişilik Çekya kurtarma ekipleri enkaz alanlarında çalışmalarına devam ediyor.

İzlanda

İzlanda'dan Türkiye'ye gelen 11 kişilik arama kurtarma ekibi de Gaziantep'te faaliyetlerini sürdürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığının gönderdiği 101 kişilik arama kurtarma ekibi Gaziantep'te çalışmalarını sürdürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'dan arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 69 kişilik ekip Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş'ta çalışmalarına başladı.

Türkmenistan

Türkmenistan, depremlerden etkilenen bölgelere 10 kişilik doktor ekibi ve tıbbi malzemelerin de bulunduğu arama kurtarma ekibi gönderdi.

Tacikistan

Tacikistan'dan gelen 50 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir cerrahtan oluşan 51 kişi, Gaziantep'te görev alıyor.

Özbekistan

Özbekistan'dan Türkiye'ye gönderilen 180 kişilik ekip ise Hatay'da çalışmalarına devam ediyor.

Tayvan

Tayvan'dan Türkiye'ye gelen toplam 176 kişilik arama kurtarma ekipleri Adıyaman'da çalışıyor.

Güney Kore

Güney Kore tarafından Türkiye'ye gönderilen ekipte, Dışişleri Bakanlığından 1 kişi, Milli Savunma Bakanlığından 49 kişi, Ulusal Yangın Teşkilatından 62 kişi, Kore Uluslararası İşbirliği Ajansından (KOICA) 6 kişi dahil olmak üzere toplam 118 kişi yer alıyor. Ekip, Hatay'da görev alıyor.

Japonya

Japonya'dan gelen toplamda 148 kişilik ekipler ise Hatay ve Kahramanmaraş'ta görev alıyor.

Hindistan

Hindistan'dan gelen 153 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay ve Gaziantep'te çalışmalarına devam ediyor.

Pakistan

Pakistan'dan ise 85 kişilik bir arama kurtarma ekibi Türkiye'ye geldi. Ekip, Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor.

Malezya

Malezya, bugüne kadar 75 kişilik bir arama kurtarma ekibi yollamıştı. Yarın Malezya'dan 80 kişilik bir ekibin daha gelmesi bekleniyor.

Bangladeş

Bangladeş'ten de Türkiye'ye gönderilen 60 kişilik bir arama kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara katılıyor. Bu kişilere dün 14 kişi daha dahil oldu.

Singapur

Singapur, Türkiye'ye 20 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekip, Kahramanmaraş'ta görev alıyor. Bugün 48 kişinin daha gelmesi bekleniyor.

Filipinler

Filipinler'den 82 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da çalışmalarına devam ediyor.

Brezilya

Brezilya da Türkiye'deki arama kurtarma faaliyetlerine katılması için 40 kişilik bir ekibi Adana'ya gönderdi.

Lübnan

Lübnan 83 ve Irak 150 kişilik ekipleriyle deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Tunus

Tunus'tan gelen 41 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da görev alıyor.

Libya

Libya'dan Türkiye'ye gelen 80 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Cezayir

Cezayir'den gelen 89 kişilik arama kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara katılıyor.

Kuveyt

Kuveyt'in yolladığı 46 kişilik arama kurtarma ekibi çalışmalarına Hatay'da devam ediyor.

Katar

Katar'ın Gaziantep'te 150 kişilik arama kurtarma ekibi bulunuyor.

Filistin

Filistin ise acil müdahale ve kurtarma çalışmalarına destek için Türkiye'ye 27 kişilik bir ekip gönderdi. Ekip, Malatya'da çalışmalarına devam ediyor.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'ın Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan 54 kişilik bir ekibi bulunuyor.

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen 104 kişilik ekip Adıyaman'da çalışmalara katılıyor. 25 kişilik ilave bir ekip de dün Türkiye'ye geldi.

Ürdün

Ürdün'den Türkiye'ye gelen 114 kişilik arama kurtarma ekibi, Hatay'da faaliyetlerini sürdürüyor.

Sudan

Sudan'dan ise dün Türkiye gelen 40 kişilik arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da görev alıyor.

Umman

Umman ise Türkiye'ye Gaziantep ve Hatay'da görev almak üzere 46 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Güney Afrika

Güney Afrika dün Türkiye'ye 58 kişilik bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Ekibin Kahramanmaraş'ta çalışması bekleniyor.

Moğolistan

Moğolistan Türkiye'ye 42 kişilik arama kurtarma ekibi ve sağlık personeli gönderdi. Ekip, Adıyaman'da görev alıyor.

Venezuela

Venezuela'dan da 29 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Ekip, Adıyaman'da çalışmalarını sürdürüyor.

Kanada

Kanada'dan ise dün Adıyaman'da görev almak üzere 10 kişi Türkiye'ye geldi.

Arjantin, Belçika ve 18 ülkeden daha gelecek

Arjantin'den 34 ve Belçika'dan 20 kişilik ekiplerin bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Arama kurtarma çalışmaları için 18 ülkeden daha ekip gönderilmesi bekleniyor.