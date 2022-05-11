Türkiye'ye gidecek yolcuların cep telefonuna uçak kazası fotoğrafı gönderildi kalkış iptal edildi !

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndan Türkiye'ye hareket etmek üzere piste çıkan uçakta panik yaşandı. Kalkıştan kısa bir süre önce yolcuların cep telefonlarına uçak kazası enkazı fotoğraflarının yollanması üzerine tarifeli uçak pistten geri döndü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Anadolu Jet uçağında yaşanan olay ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, görselleri kimin ya da kimlerin gönderdiğine dair bir bilgi verilmedi. İsrail Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, "Kalkıştan önce yolculara uçak kazası enkazı görüntüleri gönderildikten sonra uçak kapıya geri döndü" duyurusunu yaptı.

UÇAKTAKİ YOLCULAR VE BAGAJLARINDA İNCELEME BAŞLATILDI

İsrail medyasında yer alan İsrail Sivil Havacılık Dairesi açıklamasında, "Uçak terminale geri döndü ve güvenlik güçleri yolcuların hiçbir tehlike altında olmaması için gerekli önlemleri aldı. Uçaktaki yolcular ve bagajlarında incelemeler başlatıldı" denildi.