Türkiye ve Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan’da, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Ardından Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geldi. Dendias, "Aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaştık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise düzenlediği basın toplantısında, "Aşı sertifikasında anlaştık. Negatif olan iki ülkenin vatandaşları karşılıklı olarak seyahat edebilecek. İki ülkede aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık. Kararın iki taraflı turizme katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yunanistan ile ortak irademiz var" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’le görüştük. Diyalog kanallarımızın yeniden canlandırılması olumlu. Sorunlarımızın çözümü için ilişkilerimizin güçlendirilmesi önem arzediyor" demişti.