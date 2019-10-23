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Türkiye ve Rusya arasında Suriye mutabakatı

Putin ve Erdoğan'ın Suriye'de gelişmeleri ele aldığı görüşmesinin ardından 10 maddelik mutabakat açıklandı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sınırları içerisinde iki ülkenin ortak devriye yapacağını söyledi.

Türkiye ve Rusya arasında Suriye mutabakatı

Putin ve Erdoğan'ın Suriye'de gelişmeleri ele aldığı görüşmesinin ardından 10 maddelik mutabakat açıklandı. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sınırları içerisinde iki ülkenin ortak devriye yapacağını söyledi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:35
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Türkiye ve Rusya arasında Suriye mutabakatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan Suriye konulu görüşme altı buçuk saatten fazla sürdü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada sırasında Putin'in ilk sözleri, "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygıyla olur" oldu.  Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sınırları içerisinde iki ülkenin ortak devriye yapacağını söyledi.

Görüşmeden çıkan mutabakat maddeleri şöyle:

  • Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.
  • Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.
  • Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.
  • Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.
  • 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.
  • Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.
  • Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.
  • Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.
  • Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.
  • Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.
Son Güncelleme: 24.10.2019 11:37
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