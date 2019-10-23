Türkiye ve Rusya arasında 10 maddelik Suriye mutabakatı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan Suriye konulu görüşme altı buçuk saatten fazla sürdü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada sırasında Putin'in ilk sözleri, "Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne saygıyla olur" oldu. Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sınırları içerisinde iki ülkenin ortak devriye yapacağını söyledi.

Görüşmeden çıkan mutabakat maddeleri şöyle: