Türkiye temiz enerji devriminde yerini almalı

YENİ ELEKTRİK ÜRETİM KAPASİTELERİNİN 3’TE 2’SİNİ RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİ OLUŞTURUYOR!

BNEF tarafından yayınlanan rapora göre, yeni kurulan küresel elektrik üretim kapasitelerinin 3’te 2’sini rüzgar ve güneş enerjileri oluşturdu. Tüm dünyada yenilenebilir enerjiye geçişin hızlanmasının temiz bir enerji devriminin gerçekleşmesi konusunda umut verici olduğunu aktaran Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, Türkiye’nin de arkasına rüzgarını alarak bu devrimde pay sahibi olabileceğini belirtiyor.

Avrupa yenilenebilir enerji hedeflerini artırırken, dünyanın birçok ülkesinde de temiz enerjiye geçişin sesleri yükseliyor. BNEF tarafından küresel çapta yenilenebilir enerjiye yönelik yayınlanan yeni veriler de bunu destekliyor. Öyle ki, 2019’da tüm dünyadaki elektrik üretimi için kurulan yeni kapasitelerin %67’sini rüzgar ve güneş enerjileri oluşturdu. Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji’nin Genel Müdürü Ali Aydın, fosil yakıtlardan elde edilen elektrik üretimindeki maliyetlerin, oluşan küresel iklim tehditlerinin ve ekonomik istihdamın, yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırdığını ve Türkiye’nin de yerli enerji kaynağı rüzgarına sahip çıkarak bu gerçeklerin etrafında yol haritasını çizmesi gerektiğini ifade ediyor.

Elektrik Üretiminde Roller Değişiyor

Rüzgar ve güneş enerjilerinin sağladığı faydaların gün geçtikçe değerlenmesi ve yenilenebilir enerjiye olan ihtiyacın küresel iklim tehditleri ile artış göstermesi, elektrik üretiminde rollerin değişmesine neden oluyor. 10 yıl öncesine kadar sadece gelişmiş ülkelerin radarında olan ve yatırımların bu bölgede gerçekleştiği rüzgar enerjisinin artık tüm dünya bölgelerinde yükselişe geçtiğine dikkat çeken Ali Aydın, kazan kazan durumunun yaşandığına tanık olan ülke yönetimlerinin sonsuz yerel kaynak olan bu enerjiye kayıtsız kalamadıklarını dile getiriyor. Özellikle teknolojik gelişmelerin ve endüstri 4.0’ın da beraberinde getirdiklerinin rüzgar başta olmak üzere birçok yenilenebilir enerjiyi ana elektrik üretimi kaynağı haline getirebildiğini ifade eden Aydın, bu gelişmelerin beraberinde bir temiz enerji devriminin gerçekleşmesinin gelecek 10-15 yıl içerisinde mümkün olacağının altını çiziyor.

Türkiye, Temiz Enerjide Yerini Almalı

Türkiye, son 10 yılda gerçekleştirilen atılımlarla birlikte başta rüzgar enerjisi olmak üzere birçok yenilenebilir enerjide önemli ilerlemeler kaydetmeye devam ediyor. Ülkenin elektrik üretiminin %8’lerin üzerinde rüzgar enerjisinden de gerçekleşiyor olmasının buna önemli bir örnek olabildiğini belirten Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre, Türkiye’nin büyük gelişmeler kaydettiği rüzgar enerjisinde geriye doğru değil, daha da ileriye doğru adımlar atması gerekiyor. Dünya’nın bu denli emin adımlarla temiz enerjiye yöneldiği çağda, rüzgar enerjisi sektöründeki hem bürokratik hem de yatırımcılar konusunda yaşanan problemlere yönelik ülkemizin hızlı ve sürdürülebilir çözümler yaratıyor olması gerektiğini ifade eden Aydın, ekonomik istihdam için, gelecek nesillere temiz bir doğa bırakabilmek için, enerjideki dışa bağımlılığı azaltabilmek için rüzgar enerjisine verilecek her desteğin Türkiye’nin geleceğini şekillendireceğini dile getiriyor.