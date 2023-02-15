Türkiye Tek Yürek programı ne kadar bağış toplandı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı yayına bağlanarak, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TEK YÜREK NE KADAR BAĞIŞ TOPLANDI?

Zirve Holding, Turkuvaz Medya Grubu adına 700 milyon lira bağış yaptı.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türk Telekom olarak 2 milyar lira bağış yaptıklarını duyurdu.

Borsa İstanbul grubu, kampanyaya 2 milyar Türk lirasıyla destek verdi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, bu geceye özel olarak 2,5 milyar lira bağış yaptı. Cengiz Holding'in toplam bağışı 3 milyar lira oldu.

Nihat Hatipoğlu, programda 200 bin lira bağış yaptığını duyurdu.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Atilla Benli , 2 milyar lira bağış yapıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin programda kendisi ve ailesi adına 200 bin lira bağış yaptı.

İsminin açıklanmasını istemeyen, Kahramanmaraş'ta yakınlarını kaybetmiş bir iş insanı AFAD'a 50 milyon lira bağış yaptı.

Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül nakit bağış miktarının 30 milyon lira olduğunu duyurdu.

Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı, AFAD'a 100 milyon lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Saat 20.40 itibariyle programda şu ana kadar yapılan toplam bağış miktarı, 7 milyar 432 milyon 900 bin lira oldu.

Avrupa Konutları - Artaş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, ARTAŞ İnşaat'ın 20 milyon lira bağış yaptığını duyurdu.

BİLFEN Okulları'ndan Esra Öztürk 1 milyon lira bağış yaptı.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, 10 milyon TL bağış yaptıklarını açıkladı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bu gece için 10 milyon lira bağış yaptıklarını belirtti.

Filli Boya Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu, iştirak şirketlerle birlikte toplam 10 milyon 250 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan canlı yayına bağlanarak 7 milyar Lira bağışta bulunacağını açıkladı.

Alparslan Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk 1 milyon TL bağışladı.

Gülle Tekstil adına İsmail Gülle 1 milyon TL bağış yaptı.

TMSF 2 milyar TL bağışladı.

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu 3 buçuk milyar lira bağış yapacağını açıkladı

Orkun Grup adına İlhan Karadeniz 5 milyon lira bağış yaptı.

DAP YAPI Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, firma olarak 10 milyon lira bağışladıklarını belirtti.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih 12 Milyar lira bağış yapılacağını duyurdu

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar 20 milyar lira bağış yapılacağını duyurdu

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu 950 milyon lira bağışta bulundu

DETAYLAR GELİYOR...