banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'İp bina' büyük talep görüyor
'İp bina' büyük talep görüyor
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
Türkiye'de her 4 vakadan 1'i Karadeniz Bölgesi'nde
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
CHP'li belediyelerde grev yayılıyor çöp dağları birikiyor
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
Almanya koronavirüste üçüncü dalganın içinde
banner448

Türkiye Taşınma Dosyasına Göre Büyük Şehirlerden Kaçış Devam Ediyor!

1 Temmuz – 31 Aralık 2020 dönemine ait verilere göre, yılın 3. çeyreğinde pandemi nedeniyle daha önce yapılamayan taşınmaların gerçekleşmesiyle %42’lik bir büyüme yaşandı.

Güncel 24.02.2021, 10:56
5
Türkiye Taşınma Dosyasına Göre Büyük Şehirlerden Kaçış Devam Ediyor!

İzmir ve Ankaralılar Beşiktaş’ı tercih etti

İstanbul’da bir evden diğerine taşınma maliyeti, 3+1 evlerde %19, 2+1 evlerde ise %18’lik bir artış yaşandığı gözlendi. Taşınma hareketliliğinin %44’ü Anadolu Yakası’nda %56’sı Avrupa Yakası’nda yaşanırken, İstanbul’un en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeleri; Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Pendik ve Üsküdar oldu. Geçtiğimiz altı aylık dönem içinde İstanbul, en çok Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya’ya göç verdi. İstanbul’a Ankara ve İzmir’den en çok göç alan semt ise Beşiktaş oldu.

Ankaralılar site ve yeni konutlara taşınıyor 

RahatTasin.com’un verilerine göre, 2020 yılının ikinci yarısında Ankara’da yeni site ve villaların yapıldığı Etimesgut ilçesi uzun bir aradan sonra Yenimahalle’yi geride bırakarak en çok taşınılan ilçe oldu. Ankara’da 3+1 büyüklüğündeki bir eve taşınmanın maliyeti %25, 2+1 eve taşınmanın maliyeti ise yılın ilk yarısına göre %17 arttı. Yeni yılda Ankara’dan göç edenler ise İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Mersin’e taşınmayı tercih etti.

Deprem sonrası İzmir’de taşınma hareketliliği arttı. 

İzmir’de taşınma yoğunluğunu en çok yaşayan ilçe Karşıyaka olurken, Buca, Bornova, Karabağlar ve Bayraklı da hareketli ilçeler arasında yer aldı. Taşınma maliyeti konusunda en büyük artış ise İzmir’de yaşandı. İzmir’de 3+1 eve taşınmanın bedeli %33, 2+1 eve taşınmak ise %26 oranında arttı. İzmir Bayraklı'da taşınma hareketliliği %26 artarken, Bayraklı'dan göç edenlerin Kasım ayından bu yana geçen döneme göre kıyaslandığında 2 kattan fazla olduğu görüldü.

Çeşme ve Bodrum popülerliğini koruyor. 

İstanbul, Ankara ve İzmir’den göç, genel talep büyümesiyle paralel şekilde artışa devam etti ancak İzmir’den göç normal büyümenin %6 üzerinde seyretti. Çeşme'ye taşınanlar, beklenenden 3 kat fazla arttı. Muğla ise bu sene de tüm ilçelerine göç aldı. Bodrum’daki taşınma hareketliliği %32 artarken, bu hareketliliğin %62’sini Bodrum’a taşınıp yeni bir hayat kurmak isteyenler oluşturdu.

Daha küçük evlere taşınmaya başladık

Son altı aylık verileri inceleyen RahatTasin.com’da taşınmalar yine en çok cumartesi günü gerçekleşti. Taşınmaların %62’sinde sadece büyük eşyanın paketlenmesi istenirken tüm eşyaların paketlenmesini talep edenlerin oranı %20 oranında olduğu görüldü. En çok taşınma talebi 2+1 evler için gelirken, pandemi etkisiyle totalde daha küçük evlerin tercih sebebi olduğu görüldü. 3+1 evlere rağbet %4 azalmakla birlikte, 1+1 evlere rağbet %4 olarak arttı.

RahatTasin.com, 2020 yılının ikinci yarısında, 10.957 çamaşır makinesi, 7887 bulaşık makinesi, 246 kasa, 312 koşu bandı, 211 piyano, 31 gitar, 286 mikrodalga, 1116 çeyiz, 5538 hurç, 3243 fırın, 21 davul fırın, 12877 buzdolabı, 20 köpek kulübesi ve 90 tane arı kovanı taşıdı.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 54
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Alanyaspor 25 42
6. Hatayspor 25 42
7. Gaziantep FK 25 39
8. Karagümrük 25 37
9. Antalyaspor 25 33
10. Göztepe 25 32
11. Sivasspor 24 31
12. Konyaspor 24 30
13. Malatyaspor 25 30
14. Kasımpaşa 25 29
15. Rizespor 25 27
16. Kayserispor 25 25
17. Erzurumspor 25 25
18. Başakşehir 25 24
19. Denizlispor 25 21
20. Ankaragücü 24 20
21. Gençlerbirliği 24 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 22 50
2. Samsunspor 22 46
3. Altınordu 23 41
4. İstanbulspor 22 40
5. Adana Demirspor 23 39
6. Ankara Keçiörengücü 23 38
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 22 37
9. Bandırmaspor 23 31
10. Bursaspor 22 31
11. Ümraniye 23 31
12. Adanaspor 22 26
13. Balıkesirspor 22 23
14. Menemen Belediyespor 22 23
15. Boluspor 22 22
16. Akhisar Bld.Spor 22 19
17. Ankaraspor 22 13
18. Eskişehirspor 22 7
Takımlar O P
1. Man City 25 59
2. M. United 25 49
3. Leicester City 25 49
4. West Ham 25 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Aston Villa 23 36
9. Tottenham 24 36
10. Leeds United 25 35
11. Arsenal 25 34
12. Wolverhampton 25 33
13. Crystal Palace 25 32
14. Southampton 25 30
15. Burnley 25 28
16. Brighton 25 26
17. Newcastle 25 25
18. Fulham 25 22
19. West Bromwich 25 14
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Real Madrid 24 52
3. Sevilla 23 48
4. Barcelona 23 47
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 24 31
9. Granada 24 30
10. Athletic Bilbao 23 29
11. Celta de Vigo 24 29
12. Valencia 24 27
13. Osasuna 24 25
14. Cádiz 24 25
15. Getafe 24 24
16. Deportivo Alaves 24 22
17. Eibar 24 21
18. Elche 22 21
19. Real Valladolid 24 21
20. Huesca 24 19