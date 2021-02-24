Türkiye Taşınma Dosyasına Göre Büyük Şehirlerden Kaçış Devam Ediyor!

İzmir ve Ankaralılar Beşiktaş’ı tercih etti

İstanbul’da bir evden diğerine taşınma maliyeti, 3+1 evlerde %19, 2+1 evlerde ise %18’lik bir artış yaşandığı gözlendi. Taşınma hareketliliğinin %44’ü Anadolu Yakası’nda %56’sı Avrupa Yakası’nda yaşanırken, İstanbul’un en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeleri; Kadıköy, Ümraniye, Maltepe, Pendik ve Üsküdar oldu. Geçtiğimiz altı aylık dönem içinde İstanbul, en çok Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Antalya’ya göç verdi. İstanbul’a Ankara ve İzmir’den en çok göç alan semt ise Beşiktaş oldu.

Ankaralılar site ve yeni konutlara taşınıyor

RahatTasin.com’un verilerine göre, 2020 yılının ikinci yarısında Ankara’da yeni site ve villaların yapıldığı Etimesgut ilçesi uzun bir aradan sonra Yenimahalle’yi geride bırakarak en çok taşınılan ilçe oldu. Ankara’da 3+1 büyüklüğündeki bir eve taşınmanın maliyeti %25, 2+1 eve taşınmanın maliyeti ise yılın ilk yarısına göre %17 arttı. Yeni yılda Ankara’dan göç edenler ise İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Mersin’e taşınmayı tercih etti.

Deprem sonrası İzmir’de taşınma hareketliliği arttı.

İzmir’de taşınma yoğunluğunu en çok yaşayan ilçe Karşıyaka olurken, Buca, Bornova, Karabağlar ve Bayraklı da hareketli ilçeler arasında yer aldı. Taşınma maliyeti konusunda en büyük artış ise İzmir’de yaşandı. İzmir’de 3+1 eve taşınmanın bedeli %33, 2+1 eve taşınmak ise %26 oranında arttı. İzmir Bayraklı'da taşınma hareketliliği %26 artarken, Bayraklı'dan göç edenlerin Kasım ayından bu yana geçen döneme göre kıyaslandığında 2 kattan fazla olduğu görüldü.

Çeşme ve Bodrum popülerliğini koruyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’den göç, genel talep büyümesiyle paralel şekilde artışa devam etti ancak İzmir’den göç normal büyümenin %6 üzerinde seyretti. Çeşme'ye taşınanlar, beklenenden 3 kat fazla arttı. Muğla ise bu sene de tüm ilçelerine göç aldı. Bodrum’daki taşınma hareketliliği %32 artarken, bu hareketliliğin %62’sini Bodrum’a taşınıp yeni bir hayat kurmak isteyenler oluşturdu.

Daha küçük evlere taşınmaya başladık

Son altı aylık verileri inceleyen RahatTasin.com’da taşınmalar yine en çok cumartesi günü gerçekleşti. Taşınmaların %62’sinde sadece büyük eşyanın paketlenmesi istenirken tüm eşyaların paketlenmesini talep edenlerin oranı %20 oranında olduğu görüldü. En çok taşınma talebi 2+1 evler için gelirken, pandemi etkisiyle totalde daha küçük evlerin tercih sebebi olduğu görüldü. 3+1 evlere rağbet %4 azalmakla birlikte, 1+1 evlere rağbet %4 olarak arttı.

RahatTasin.com, 2020 yılının ikinci yarısında, 10.957 çamaşır makinesi, 7887 bulaşık makinesi, 246 kasa, 312 koşu bandı, 211 piyano, 31 gitar, 286 mikrodalga, 1116 çeyiz, 5538 hurç, 3243 fırın, 21 davul fırın, 12877 buzdolabı, 20 köpek kulübesi ve 90 tane arı kovanı taşıdı.