Türkiye tam kapanmada ne yaptı?

Pandemi tedbirleri kapsamında Türkiye, 17 günlük tam kapanma sürecini tamamladı. Türkiye’nin en büyük online hizmet platformu Armut.com, kapanma döneminde öne çıkan hizmetleri inceledi. Yaz mevsiminin başlamasına paralel olarak ev tadilatı, tamir, bahçe bakım hizmetlerine duyulan ilgi dikkat çekti.

Türkiye, yaza sineklik yaptırarak “merhaba” diyor

Havaların ısınması ile yaz hazırlıkları başlarken en çok talep gören hizmet “sineklik” oldu. Sineklik taleplerinde %249 bir artış yaşanırken, kapı sinekliği oranlarında %235, pencere sinekliği oranlarında ise %207 yükseliş olduğu görüldü.

Pandemide balkon değerlendi

Türkiye, Mart 2020’den beri hiç olmadığı kadar evlerde zaman geçiriyor. Bu nedenle pandemi döneminde balkonlara gösterilen özen daha da artıyor. Tam kapanma döneminde teras kapatma hizmetinde %65, cam balkon hizmetlerinde ise %37 artış yaşandı. Kapanma sırasında balkon yatırımlarını sürdürmek isteyenler tente branda, balkon filesi ve korkuluk küpeşte hizmetlerine de yöneldi.

İç mekanlarında ferahlamak isteyenler klima taktırmayı seçti. Buna göre kapanma sırasında klima montaj hizmetinde %35 yükseliş meydana geldi.

Bahçe bakımları yazın gelmesi ile başladı

Yaz mevsiminde temiz havayı kendi bahçesinde değerlendirmek isteyenler bahçe alanlarını geliştirmeye devam etti. Mesafe kavramının öneminin artmasıyla çit ve duvar yapım hizmetlerine duyulan ilgi dikkat çekti. Duvar üstüne çit hizmetinde %48, panel çit hizmetinde %36 ve bahçe duvarı yapımında %30 oranlarında artış yaşandı. Bu hizmetler ile bahçe ve çim bakımı hizmetleri de %38 oranında yükseliş gösterdi.

Tatil trendleri değişti!

Kapanma döneminde tatil hazırlıkları da sürdü. Pandeminin dönüştürdüğü yeni dünyada daha izole tatil seçeneklerine olan ilgi büyüyor. Bahçesi olanlar yüzme havuzu yapımı hizmetlerine ilgi duyarken, bu hizmette kapanma döneminde %112 yükseliş gözlemlendi. Bir başka izole tatil seçeneği olan yat kiralama hizmet talepleri de evlilik mevsiminin etkisi ile %69 artış gösterdi.

Moto kurye %110, evlilik teklifi organizasyonu %62, haşere ilaçlama %59 ve logo tasarım ise %30 artış ile kapanma sırasında ilgi gören diğer hizmetler oldu.