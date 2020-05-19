Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda saat 19.19’da tüm Türkiye, evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından vatandaşlar, ellerindeki bayrakları sallayan vatandaşların bazıları, alkışlar eşliğinde marşlar seslendirdi.

ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında "İstiklal Marşı'mızı hep birlikte okuyalım" ifadesini kullanırken, paylaşımdaki videoda ise İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını seslendirdiği videosuna yer verdi.

TÜM STATLARDA İSTİKLAL MARŞI ÇALINDI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çoşkusu tüm stadyumlarda yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla saat 19.19'da tüm stadyumlar İstiklal Marşı ile inlerken, kulüpler de bu anları sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.