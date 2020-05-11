TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu günlerde toplumun birlikteliğine ve dayanışmaya önem veren Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin sofrasına misafir oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında başlatılan Ramazan dayanışmasının ilk gıda yardımı paketi Isparta ilinde teslim edildi.

Akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından, Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri ile eğitim burslarıyla her fırsatta eğitime destek veren İskender Zülfikari Vakfı ekipleri, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıkların gözetiminde gıda yardımı paketlerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Gerekli hijyen koşulları çerçevesinde hazırlanan, dağıtımında da aynı koşullara hassasiyet ve özenle uyulan gıda yardım paketleri; Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş illerinde toplam 15 bin aile ile buluştu.

“Sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin güçlü geleceği için dün ve bugün olduğu gibi yarın da desteklerini sürdüreceklerini, dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Türkiye Petrolleri Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Memikoğlu, özellikle bu dönemde sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıktığını hatırlattı: “Ramazan Destek Paketlerimiz; Türkiye’nin markası olarak her zaman üzerine düşeni yapan Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı’nın ülkemizle ve toplumumuzla olan dayanışma ve birlikteliği temsil ediyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine hem ailelerimizin hem de ekiplerimizin hijyen koşullarını gözeterek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’nin sağlıklı günlerine en kısa sürede dönmesi için gece gündüz demeden, yakınlarından ayrı kalarak benzeri olmayan bir vefa örneği gösteren tüm sağlık çalışanlarına Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı adına teşekkürlerini sunan Memikoğlu, “Sadece akaryakıt istasyonlarımız ve Vakfımız aracılığı ile sunduğumuz hizmet ve desteğimiz ile değil, Ramazan döneminde bir örneğini hayata geçirdiğimiz yardımlarımızla da sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı projede bizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturan, Biz Bize Yeteriz kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve projenin tüm operasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.