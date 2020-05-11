Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV POLİTİKA LOJİSTİK OTOVİTRİN SAĞLIK TEKNOLOJİ TURİZM
BİST
97947
ALTIN
385.642
DOLAR
7.0693
STERLİN
8.7193
EURO
7.6394

TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Zülfikârlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren, akaryakıt sektörünün %100 yerli markası Türkiye Petrolleri ile eğitimin destekçisi İskender Zülfikari Vakfı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı. Gıda yardımları; Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı ekiplerince, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ihtiyaç sahibi 15 bin aileye ulaştırıldı.

TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Zülfikârlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren, akaryakıt sektörünün %100 yerli markası Türkiye Petrolleri ile eğitimin destekçisi İskender Zülfikari Vakfı, Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldı. Gıda yardımları; Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı ekiplerince, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ihtiyaç sahibi 15 bin aileye ulaştırıldı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 10:58
1489 Okunma
TÜRKİYE PETROLLERİ VE İSKENDER ZÜLFİKARİ VAKFI’NDAN, İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GIDA YARDIMI

Dünyanın ve Türkiye’nin içinden geçtiği bu günlerde toplumun birlikteliğine ve dayanışmaya önem veren Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı, Ramazan’da ihtiyaç sahiplerinin sofrasına misafir oldu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası kapsamında başlatılan Ramazan dayanışmasının ilk gıda yardımı paketi Isparta ilinde teslim edildi.

Akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından, Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri ile eğitim burslarıyla her fırsatta eğitime destek veren İskender Zülfikari Vakfı ekipleri, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, valilik ve kaymakamlıkların gözetiminde gıda yardımı paketlerini tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Gerekli hijyen koşulları çerçevesinde hazırlanan, dağıtımında da aynı koşullara hassasiyet ve özenle uyulan gıda yardım paketleri; Isparta, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Bitlis, Siirt, Van ve Muş illerinde toplam 15 bin aile ile buluştu.

“Sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz”

Türkiye’nin güçlü geleceği için dün ve bugün olduğu gibi yarın da desteklerini sürdüreceklerini, dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini belirten Türkiye Petrolleri Satış ve Pazarlama Direktörü Şakir Memikoğlu, özellikle bu dönemde sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya çıktığını hatırlattı: “Ramazan Destek Paketlerimiz; Türkiye’nin markası olarak her zaman üzerine düşeni yapan Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı’nın ülkemizle ve toplumumuzla olan dayanışma ve birlikteliği temsil ediyor. İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonu ile paketlerimizi ihtiyaç sahiplerine hem ailelerimizin hem de ekiplerimizin hijyen koşullarını gözeterek ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Türkiye’nin sağlıklı günlerine en kısa sürede dönmesi için gece gündüz demeden, yakınlarından ayrı kalarak benzeri olmayan bir vefa örneği gösteren tüm sağlık çalışanlarına Türkiye Petrolleri ve İskender Zülfikari Vakfı adına teşekkürlerini sunan Memikoğlu, “Sadece akaryakıt istasyonlarımız ve Vakfımız aracılığı ile sunduğumuz hizmet ve desteğimiz ile değil, Ramazan döneminde bir örneğini hayata geçirdiğimiz yardımlarımızla da sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı projede bizi ihtiyaç sahipleriyle buluşturan, Biz Bize Yeteriz kampanyasını başlatan Cumhurbaşkanlığımıza, İçişleri Bakanlığımıza ve projenin tüm operasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'En genç milyarder' Kylie Jenner'ın ablalarına aldığı lüks hediyeler tepki topladı
'En genç milyarder' Kylie Jenner'ın ablalarına aldığı lüks hediyeler tepki topladı
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
Yüzbinlerce çiftin merak konusu: Düğün salonları ne zaman açılacak?
İbretlik hikaye: Bir annenin fedakarlığı...
İbretlik hikaye: Bir annenin fedakarlığı...
50 gün sonra ilk müşterisini alan berber: 'Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'
50 gün sonra ilk müşterisini alan berber: 'Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz'
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Alışveriş merkezinin önünde metrelerce kuyruk oluştu
Mutfağınızı Düzenlemenizi Kolaylaştıracak Yararlı İpuçları
Mutfağınızı Düzenlemenizi Kolaylaştıracak Yararlı İpuçları
AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK
AVM VE KUAFÖRLER BUGÜNDEN İTİBAREN AÇIK
Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...
Duygu dolu Anneler Günü mesajları ve sözleri... En güzel resimli "Anneler Günü" mesajları...
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...
HERKESİN MERAK ETTİĞİ KONUYDU, BELLİ OLDU...
Virüse çok kızan Umay'dan duygulandıran video: “Korona virüs yüzünden annemi göremiyorum”
Virüse çok kızan Umay'dan duygulandıran video: “Korona virüs yüzünden annemi göremiyorum”
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
Sosyal mesafe için yapılmıştı... Bakan Koca örnek gösterdi
SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"
SAĞLIK BAKANI KOCA: "6 MERKEZDE AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"
'En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz'... Reis Gıda'dan anlamlı anneler günü paylaşımı
'En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz'... Reis Gıda'dan anlamlı anneler günü paylaşımı
Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı
Trabzon'da demirden maketler yapan usta Korona virüs için de miğfer yaptı
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
AVM’lerin Açılış Zamanı ve Kısa Vadede Öngörülen Uygulamalar Hakkında Tavsiye Kararı
En Güzel Cuma Mesajları
En Güzel Cuma Mesajları
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığından pazar yerleriyle ilgili genelge
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
EPDK'dan İGDAŞ'a 'faturaları iptal et' yazısı
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Danıştay Başkanlığına 8. Daire üyesi Zeki Yiğit seçildi
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı
Covid 19 karantinasından kaçan adam çay ocağında yakalandı

banner371

banner363

banner372

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim