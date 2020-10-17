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Türkiye'nin yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı açıklandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Mavi Vatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik” dedi.
Güncel 17.10.2020, 10:29 17.10.2020, 11:21
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin Mavi Vatanda arama ve kurtarma sorumluluk sahasını, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettiklerini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Fatih'e, Yavuz'a, Kanuni'ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun.”
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