Türkiye'nin uçak fabrikası kim tarafından neden kapatıldı?

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'nin ilk milli ve özgün Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin Polonya'ya ihraç edilmesine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

BAYRAKTAR: "DEVLET TARAFINDAN THK'YA YERLİ UÇAK SİPARİŞİ VERİLMEDİ"

Haluk Bayraktar; lisansla Gipsy uçak motoru üretecek Gazi Motor Fabrikası'nın 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsız konumumuz nedeniyle Türkiye'de gizlenen Polonyalı mühendislerin desteğiyle kurulduğunu belirterek, "Bu güçlü işbirliği maalesef sonuca ulaşmadı. Devlet tarafından THK'ya yerli uçak siparişi verilmedi" dedi.

Sabah gazetesinden Şerif Can'ın haberine göre Haluk Bayraktar, 1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı'nın THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladığını hatırlattı ve "Uçak fabrikalarına kilit vuruldu" diye konuştu. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan olduğu öğrenildi.

Haluk Bayraktar, Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman'ın "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" sorusunu hep gündeme taşıdığını söyledi. Bayraktar, İran ve Irak'ın, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, "Yakarız ama yine de sattırmayız" denildiğine dikkat çekti. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE VE POLONYA'NIN GEÇMİŞTEN GELEN BAĞLARI VAR"

"Bugün başardık! Türkiye ve Polonya arasında savunma alanındaki işbirliği çok eski yıllara kadar uzanıyor. İki ülkenin geçmişten gelen derin bağları var."

"FRANSIZ HÜKÜMETI AMBARGO UYGULADI"

"1934'te Fransız Hükümeti, Türkiye'nin sipariş verdiği uçaklara Hatay meselesini bahane ederek ambargo uyguladı. Türkiye ise Polonya'nın PLZ firması yapımı toplam 66 adet P24 savaş uçağı sipariş etti. Bu uçakların 26 adedi Kayseri Uçak Fabrikası'nda montajı yapılarak üretildi."

"37 POLONYALI MÜHENDİS NAZİLERDEN KAÇARAK TÜRKİYE'YE GELDİ" "

2. Dünya Savaşı'nın başında mühendislik bürosu RWD'de çalışan 37 Polonyalı mühendis 1940/41'de Nazilerden kaçarak Türkiye'ye geldi. Tamir ve bakım atölyesi olarak kullanılan THK Tesisleri, Polonyalı uçak mühendisi Jerzy Wedrychowski yönetiminde uçak fabrikasına dönüştürüldü."

"TÜRK ÖĞRENCİLER YETİŞTİRİLMEYE BAŞLANDI"

"Aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir bölüm kuruldu ve burada Polonyalı mühendislerin de yardımıyla Türk öğrenciler yetiştirilmeye başlandı."

"POLONYALI MÜHENDİSLER, 1946'DA TÜRKİYE'DEN AYRILARAK ÜLKELERİNE DÖNDÜ"

"Kurulan fabrikada lisans altında İngiliz Miles Magister uçakları üretildi. Türk mühendisleri Polonyalı mühendislerle birlikte birçok uçak tasarımı yaptı. Polonyalı mühendisler, 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle 1946'da Türkiye'den ayrılarak ülkelerine döndü."

"TOPLU İĞNE YAPAMAYAN ÜLKEDE UÇAK MOTORU NASIL YAPILIR?"

"Amerikan uçak şirketi Curtis Wright'ın Türkiye distribütörü ve Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman Polonyalı mühendisler aleyhine kampanya başlattı. Yalman bu süreçte, 'Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?' sorusunu hep gündeme taşıdı."

"DEVLET TARAFINDAN THK'YA YERLİ UÇAK SİPARİŞİ VERİLMEDİ"

"Lisansla Gipsy uçak motoru üretecek Gazi Motor Fabrikası da 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsız konumumuz nedeniyle Türkiye'de gizlenen Polonyalı mühendislerin desteğiyle kuruldu. Bu güçlü işbirliği maalesef sonuca ulaşmadı. Devlet tarafından THK'ya yerli uçak siparişi verilmedi."

"UÇAK FABRİKANIZA PARAYLA SİPARİŞ VERİRSEM YARIN BU MİLLET BENİ ASAR"

"1949'da dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini 'Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar' diyerek açıkladı ve uçak fabrikalarına kilit vuruldu."

"YAKARIZ AMA YİNE DE SATTIRMAYIZ"

"Yine benzer şekilde Türkiye'nin ilk özel sektör girişimcilerinden Nuri Demirağ'ın fabrikalarında Nu. D-36 ve Nu. D-38 uçakları tasarlanarak üretildi. Bu uçaklarla 30 bin saat üzerinde uçuş yapıldı. Test ve kabul sürecinde çeşitli bahanelerle yaşatılan sıkıntılar sonucu proje iptal ettirildi. İran ve Irak, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, 'Yakarız ama yine de sattırmayız' denildi. "Ve Nuri Demirağ'ın uçak üretim serüveni iflasla sonuçlandı. Bugün Demirağ'ın ürettiği uçakların müzelerde dahi gerçek bir örneği bulunmuyor."

"TÜRKİYE TARİHİNDE İLK KEZ NATO VE AB ÜYESİ BİR ÜLKEYE YÜKSEK TEKNOLOJİYE SAHİP SİHA İHRAÇ EDIYOR"

"(…) Polonya ile imzaladığımız Bayraktar TB2 SİHA'ların ihracatını kapsayan anlaşma ile birlikte, Türkiye tarihinde ilk kez NATO ve AB üyesi bir ülkeye yüksek teknolojiye sahip SİHA ihraç ediyor. Bu anlaşma kapsamında fabrika seviyesi bakım ve teknoloji transferi de yer alıyor." "Öte yandan bu satış karşılıklı işbirliğini geliştirmenin yanında, NATO'nun en çok önem verdiği konulardan birisi olan, ülkeler arasındaki 'Birlikte çalışabilirlik' yeteneğinin gelişmesine de katkıda bulunacaktır."

"ASKERİ ALANDA DEVRİM YAPTI"

"Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla geliştirdiği SİHA teknolojisiyle askeri alanda bir devrim yaptı. Dünya harp literatürüne yeni kavramların girmesini sağladı. Bayraktar TB2 SİHA'ların muharebedeki başarısı harp doktrinlerinin sorgulanmasına ve değişmesine de neden oldu." "Stratejik seviye SİHA'mız olan Bayraktar Akıncı ise geçtiğimiz yıl uçuşlarına başladı, eğitimleri devam ediyor ve bu yıl envantere girecek."

"HEDEFİMİZ İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI'NI GELİŞTİRMEK"

"Şimdi hedefimiz tamamen yapay zeka bilgisayarları ile kontrol edilen Türkiye'nin 'İnsansız Savaş Uçağı'nı geliştirmek. Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) çalışmalarına da başladık. İnşallah MİUS ilk uçuşunu 2023 yılında yapacak... Milli Teknoloji Hamlesi"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar; Türkiye'deki uçak fabrikalarına nasıl kilit vurulduğunu madde madde açıkladı Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan, THK yetkililerine uçak siparişi verilmemesinin nedenini şöyle açıklamış:

"Amerikan yardımından bedava uçak almak dururken, uçak fabrikanıza parayla sipariş verirsem yarın bu millet beni asar"

Vatan Gazetesi Yazarı Ahmet Emin Yalman: "Toplu iğne yapamayan ülkede uçak motoru nasıl yapılır?" İran ve Irak, Nuri Demirağ'ın ürettiği uçaklara talip olunca, 'Yakarız ama yine de sattırmayız' denildi